La próxima semana llegará diciembre, lo que implica que el año 2026 está a punto de terminar. Sin embargo, antes de que llegue el 2027, habrá dos fines de semana largos, causados por feriados nacionales que pertenecen a las Fiestas navideñas: la Inmaculada Concepción de María y la Navidad.

Gracias a un puente turístico, que llegará en la segunda semana del mes, uno de los recesos será más extendido que el otro. Sin embargo, los puentes son días no laborables, por lo que, en el caso del sector privado, serán los empleadores quienes definan si se trabaja.

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7 y 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María y un puente turístico

El martes 8 de diciembre, se conmemora la Inmaculada Concepción de María, que se trata de un feriado inamovible. La fecha se estableció con el objetivo de celebrar el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Fue proclamada por el papa Pío IX en 1854, en la Basílica de San Pedro, Roma.

La Inmaculada Concepción de María se celebra el martes 8 de noviembre. | Crédito: CeDoc Perfil

Además, el 8 de diciembre es el día en el que tradicionalmente se arma el árbol de Navidad. Por otra parte, el Gobierno estableció un feriado puente con fines turísticos para el lunes 7 de diciembre, por lo que habrá un fin de semana extra largo, que durará desde el sábado 5 hasta el martes.

25 de diciembre: cuándo cae la Navidad en 2026

El último feriado del año corresponde al 25 de diciembre, es decir, la Navidad, que se trata de un asueto nacional inamovible. Este año, la fecha cae un viernes, por lo que habrá un último fin de semana largo antes de comenzar el 2027.

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Los feriados nacionales de 2027 ya están fijados bajo la Ley N°27.399, pero el Gobierno Nacional aún debe establecer los días no laborables con fines turísticos, que se publicarán a finales de este año. Sin embargo, un feriado que ya se debe tener en cuenta es el del 1 de enero, que también caerá un viernes.

JSM / ds