La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) adelantó las fechas de cobro de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados, que incluirán el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Aunque el calendario completo del organismo se conocerá cuando finalice noviembre, el cronograma previsional ya establece que los depósitos comenzarán el miércoles 9 y finalizarán el miércoles 23, según la terminación del DNI y el nivel de los haberes.

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El adelanto oficial contempla tres grupos de beneficiarios: titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el primer intervalo de pago y quienes perciban haberes superiores a ese límite. Las fechas ya establecidas permiten conocer anticipadamente cuándo se acreditarán las prestaciones, mientras se espera la publicación del cronograma correspondiente a las demás asignaciones.

ANSES: fechas de cobro de Pensiones No Contributivas en diciembre 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en cobrar durante diciembre. El calendario comenzará el miércoles 9 y finalizará el viernes 11, con la siguiente distribución según la terminación del DNI:

•Los DNIs terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre. •Los DNIs terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre. •Los DNIs terminados en 4 y 5: viernes 11 de diciembre. •Los DNIs terminados en 6 y 7: viernes 11 de diciembre. •Los DNIs terminados en 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

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ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados del primer intervalo de pago en diciembre 2026

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el primer intervalo de pago comenzarán a cobrar el miércoles 9 de diciembre. Los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el miércoles 16, según la terminación del documento:

•Los DNIs terminados en 0: miércoles 9 de diciembre. •Los DNIs terminados en 1: jueves 10 de diciembre. •Los DNIs terminados en 2: viernes 11 de diciembre. •Los DNIs terminados en 3: lunes 14 de diciembre. •Los DNIs terminados en 4: martes 15 de diciembre. •Los DNIs terminados en 5: martes 15 de diciembre. •Los DNIs terminados en 6: martes 15 de diciembre. •Los DNIs terminados en 7: miércoles 16 de diciembre. •Los DNIs terminados en 8: miércoles 16 de diciembre. •Los DNIs terminados en 9: miércoles 16 de diciembre.

ANSES: calendario de pagos para jubilados y pensionados que superan el primer intervalo en diciembre 2026

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al primer intervalo de pago recibirán sus prestaciones a partir del jueves 17 de diciembre. El cronograma finalizará el miércoles 23, antes de Navidad, y estará organizado de la siguiente manera:

•Los DNIs terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre. •Los DNIs terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre. •Los DNIs terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre. •Los DNIs terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre. •Los DNIs terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

GZ