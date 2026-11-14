La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria del gobierno anterior y abre la puerta a nuevos reclamos

La Justicia declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó en una etapa del gobierno de Alberto Fernández, y ordenó aplicar para el cálculo de los haberes de una jubilada el mecanismo de actualización utilizado durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y aunque su alcance se limita a una demanda en particular, los especialistas consideran que puede sentar un precedente para otros reclamos previsionales de los miles que se encuentran en trámite.

El fallo se dictó en el marco de una demanda individual presentada por Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sobre el tema, los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia, que había rechazado el planteo y dispusieron que se recalcule el haber de la demandante entre enero de 2021 y junio de 2024.

Si bien la resolución no establece un aumento generalizado para todos los jubilados ni obliga a la ANSES a modificar automáticamente los haberes, constituye un antecedente judicial que podría ser invocado en otros litigios. Se trata de un pronunciamiento de segunda instancia, por lo que su alcance todavía está limitado al expediente en el que se dictó.

Por qué la Justicia cuestionó esa fórmula jubilatoria

En sus fundamentos, el tribunal consideró que el mecanismo establecido por la ley 27.609, vigente desde 2021 hasta mediados de 2024, no contemplaba herramientas suficientes para proteger los ingresos de los jubilados frente a una aceleración de la inflación.

La fórmula combinaba la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, pero no incluía cláusulas de actualización automática ni pisos que garantizaran una recuperación de los haberes cuando los precios aumentaran por encima de esos indicadores.

Alberto Fernández | Crédito: CeDoc

Para respaldar su decisión, los magistrados compararon la evolución de las jubilaciones con la inflación entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, los aumentos acumulados por movilidad fueron del 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.

Sensible pérdida de poder adquisitivo

Según el cálculo incorporado en la sentencia, esa diferencia representó una pérdida del 46,83% en el poder adquisitivo. Los jueces también señalaron que los aumentos posteriores vinculados a la inflación no alcanzaron para compensar el deterioro, porque se aplicaron sobre una base de ingresos que ya había perdido valor.

La resolución judicial podría sentar un precedente para otros reclamos de jubilados contra la ANSES. | Crédito: CeDoc

Cómo se calculará el reajuste de los haberes

Para determinar la actualización correspondiente, la Cámara ordenó utilizar la fórmula de la ley 27.426, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese esquema establecía ajustes trimestrales compuestos en un 70% por la variación de la inflación y en un 30% por la evolución de los salarios, medida a través del índice RIPTE.

El recálculo deberá abarcar el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024. A partir de julio de ese año, el haber deberá empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto 274/2024.

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La resolución también dispuso descontar los importes que la jubilada ya hubiera recibido por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, para evitar que se contabilicen dos veces los mismos conceptos.

Además, los jueces declararon inconstitucional el tope previsto en el artículo 9 de la ley 24.463 cuando su aplicación implique una quita igual o superior al 15%. Para los montos adeudados, establecieron la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, aunque admitieron el planteo de prescripción presentado por la ANSES, que limita el período por el que pueden reclamarse diferencias retroactivas.

LB/HB