El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó una caída del 17,4% en la cantidad de turistas y un desplome del 30,3% en el gasto total a precios reales frente al mismo feriado de 2025. El movimiento turístico estuvo marcado por viajes más cortos, destinos de cercanía y un consumo moderado, en un escenario condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y la menor duración del descanso, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Turismo: Daniel Scioli convocó a los empresarios a adecuar precios

De acuerdo con el informe de la entidad, durante el fin de semana largo viajaron 1.410.000 turistas por el país, que generaron un impacto económico directo de $332.557 millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y compras. La cantidad de viajeros fue un 17,4% menor a la registrada en el mismo feriado del año pasado, aunque desde CAME explicaron que la diferencia estuvo influida por la duración del descanso, que pasó de cuatro días en 2025 a tres en 2026, y por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una caída real del 3,1% interanual, una vez descontada la inflación. La combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario más bajo provocó que el impacto económico total retrocediera un 30,3% a precios constantes respecto del mismo período de 2025.

Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional | Crédito: CAME

Por su parte, la estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 días registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo fin de semana largo del año pasado. Según CAME, las restricciones de ingresos y la menor cantidad de jornadas disponibles favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos y limitaron los viajes de mayor duración.

Otros fines de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional | Crédito: CAME

Escapadas cortas, turismo de cercanía y consumo moderado

El movimiento turístico presentó un comportamiento desigual en todo el país. Mientras algunos destinos alcanzaron elevados niveles de ocupación gracias a fiestas populares, competencias deportivas y acontecimientos culturales, otros registraron una demanda más moderada. Las escapadas espontáneas y las reservas de último momento volvieron a marcar las decisiones de viaje, con estadías generalmente breves.

Turismo y negocios: dinámica hotelera

Según CAME, los turistas priorizaron alternativas accesibles para controlar los gastos, como ferias, espectáculos gratuitos, actividades al aire libre y recorridos por espacios naturales. Esta tendencia también favoreció los desplazamientos dentro de cada provincia y las visitas por el día, que contribuyeron a sostener la actividad gastronómica y comercial sin necesariamente traducirse en una mayor ocupación hotelera.

En este sentido, el movimiento de excursionistas tuvo un papel importante en numerosas localidades. En Santa Fe, por ejemplo, se registraron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados, una diferencia que reflejó el peso de las visitas de corta duración y su impacto sobre el consumo local.

Entre los destinos con mayor demanda se destacaron Bariloche, con una ocupación hotelera del 85%; Ushuaia, con el 78%; y Jujuy, con el 71%. En el norte neuquino, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó reservas superiores al 85%, mientras que Sumampa y Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, alcanzaron el 100% de reservas por la festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.

El turismo mostró resultados dispares y comenzó a anticipar la temporada de verano

En la Ciudad de Buenos Aires, el movimiento turístico tuvo un desempeño destacado, con más de 126.000 visitantes nacionales e internacionales, una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Según las proyecciones del Observatorio Turístico porteño citadas por CAME, fue el fin de semana largo con mayor cantidad de turistas del año para la Ciudad.

Ricardo Diab, presidente de CAME: “La venta online todavía no tiene el volumen suficiente para compensar la caída de la venta física”

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el movimiento fue más moderado, con una demanda distribuida entre la Costa Atlántica, las sierras y los destinos de cercanía. Mar del Plata registró reservas hoteleras cercanas al 60% al comienzo del descanso, mientras que Chascomús llegó al viernes con un 70% de reservas. En Córdoba, las principales localidades serranas mostraron niveles de ocupación variables, con predominio de viajes breves y contrataciones de último momento.

En otras regiones, las fiestas populares y los acontecimientos deportivos impulsaron la llegada de visitantes. Mendoza alcanzó una ocupación turística del 70% al cierre del fin de semana, mientras que Santa Fe registró una ocupación provincial estimada del 67% y un movimiento económico proyectado de $19.177 millones. En la Patagonia, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ushuaia concentraron parte de la demanda vinculada con competencias deportivas y actividades de naturaleza.

El descanso también funcionó como antesala de la temporada de verano de 2027, con promociones y beneficios destinados a estimular las reservas. Entre Ríos presentó una campaña turística con una oferta de 70 destinos, San Juan impulsó descuentos hoteleros y gastronómicos, y Salta lanzó un programa de reintegros del 50% para compras anticipadas de servicios turísticos.

Salvador Femenía, CAME: "Hay días que no entra gente a los negocios pymes"

CAME informó que en lo que va de 2026 se registraron diez fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Al excluir también el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos viajaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $111.537.

Fines de semana largo en el 2026 | Crédito: CAME

Por último, el impacto económico acumulado superó los $3,7 billones, aunque el último feriado volvió a mostrar las dificultades del turismo interno para sostener la duración de los viajes y el nivel de consumo.

GZ