Detuvieron a los diez jóvenes que el viernes pasado asaltaron una heladería Lucciano’s de Quilmes. Al entrar al local, robaron a dos clientes, saltaron el mostrador y se llevaron dinero, mercadería y objetos de valor.

Desde el Municipio informaron que, “a partir de las imágenes y el seguimiento en el Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes, se reconstruyó el recorrido de los responsables que irrumpieron en la heladería ubicada en Colón y Brown, para posteriormente ser detenidos y derivados a la Fiscalía correspondiente”.

Además, señalaron que, “con intervención de los equipos municipales y las fuerzas de seguridad, los autores fueron detenidos luego de cometer un ilícito en momentos donde estudiantes secundarios celebraban el ‘último último día’”.

La comuna informó que convocará a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación.

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