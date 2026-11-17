Un grupo de jóvenes irrumpió en plena tarde en la heladería Lucciano’s, en el centro de Quilmes, y robaron mercadería, dinero y pertenencias de dos clientas. La causa está en manos de la comisaría 1ª y, por ahora, no hay detenidos.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, a plena luz del día, en la heladería Lucciano’s, situada en el centro de Quilmes, en el conurbano bonaerense. El local atendía con normalidad cuando, de manera repentina, ingresó un grupo de al menos diez jóvenes que actuó bajo la modalidad conocida como “piraña”.

Los videos muestran cómo, en cuestión de segundos, los asaltantes empezaron a llevarse los productos exhibidos en el mostrador. Mientras algunos se ocupaban de la mercadería, otros se dirigieron hacia dos mujeres que se encontraban en el lugar como clientas y les sustrajeron un celular y una cartera.

En medio del asalto, la empleada que atendía fue amenazada. Los jóvenes aprovech

aron para quedarse además con el dinero que había en la caja registradora. Según se aprecia en las imágenes, toda la secuencia duró menos de 30 segundos.

La investigación quedó a cargo de la comisaría 1ª de Quilmes, que trabaja en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes obtenidas y de lo que declararon las víctimas. Hasta el momento, no se registran personas detenidas.