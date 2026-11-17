Los médicos residentes que trabajan en hospitales e institutos públicos del área metropolitana vuelven a parar en reclamo por mejores condiciones laborales. Reclaman un aumento de los presupuestos que los ministerios de Salud nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires destinan a la atención pública, con foco en sus ingresos.

Los residentes porteños nucleados en la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA comenzaron un paro de 48 horas en la madrugada de este martes. El miércoles, se unen a sus colegas dela Comisión Provincial de Residentes (CPR) y la Asamblea de Residentes de Nación en una marcha que tomará las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires.

La medida está convocada a las 10.30 desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la avenida Callao al 200. Desde allí irán al Obelisco, pasarán por el Ministerio de Salud de la Nación y culminarán la manifestación con un acto frente al Ministerio de Salud porteño, en Plaza de Mayo. No está claro cuánto afectarán las protestas al desempeño habitual en los hospitales públicos.

El principal reclamo de los médicos residentes va a tono con el resto de la sociedad: sus ingresos no les alcanzan para llegar a fin de mes. En los papeles, la residencia está contemplada como un trabajo de dedicación exclusiva, por la fuerte demanda horaria y de atención, que puede llegar a guardias de 24 horas de corrido. Sin embargo, la gran mayoría de los médicos se ven empujados a dedicar horas de descanso a complementar ingresos con otras tareas, como manejar autos de aplicación o vender productos de consumo masivo.

Conflicto con el ministerio porteño

La asamblea de residentes porteños rechaza el 5% de aumento que se cerró en negociaciones paritarias con la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, ya hace semanas que se están movilizando para hacer oír sus reclamos. Piden un salario que no sea inferiior a la canasta básica familiar, fijada en 2,6 millones de pesos, en torno al doble de lo que perciben.

El conflicto está servido: el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Fernán Quirós, envió a la asamblea que nuclea a los residentes un correo donde informa que "no se encuentra en conflicto gremial alguno con ninguna de las Asociaciones Gremiales con representatividad suficiente", y por lo tanto asegura que la protesta “carece de toda legitimidad”. En esa línea, se agrega:: "quienes decidan acompañar la presente convocatoria son responsables personalmente de sus actos. Esta repartición se reserva los derechos legales correspondientes”