El Diccionario de Cambridge reveló este martes 17 de noviembre cuál es el término elegido como palabra del año 2026. En contraste con años anteriores, en los que consagraban neologismos, esta vez se decantaron por término que lleva milienios, pero que últimamente está resignificado: "humano". En el texto que dio a conocer la decisión, resaltaron estos nuevos usos, hasta ahora innecesarios, que aparecen para diferenciar lo hecho por personas de los productos de la inteligencia artificial generativa.

"A lo largo de la historia, el adjetivo 'humano' ha hecho referencia a las personas, en contraposición a los animales y los dioses (y, más recientemente, a las máquinas)", explican. "Cada vez más presente en construcciones como 'escrito por humanos', 'generado por humanos' y 'hecho por humanos', ahora también denota que algo es creado por personas o es típico de ellas, en contraposición a la IA".

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El equipo de Cambridge arriesga una hipotesis respecto de la extensión del término. "¿Acaso la prevalencia del contenido generado por IA —y especialmente el aumento de la "basura" (slop) generada por IA— nos ha hecho apreciar de nuevo, o tal vez incluso añorar, el toque humano?"

Concluyen: "Es posible que este cambio sea simplemente una evolución lingüística natural, que refleja la omnipresencia de la IA, pero también podría ser indicio de algo más interesante: un punto de inflexión en nuestra actitud hacia la inteligencia artificial".

"Hecho por humanos", casi un retrónimo

Se llama retrónimos a aquellas palabras que funcionan como una suerte de neologismos inversos: no nombran a algo nuevo, sino a algo ya conocido que se resignifica a la luz de innovaciones tecnológicas. Es el caso de, por ejemplo, "teléfono fijo" (antes de los celulares, simplemente "teléfono"), o "guitarra criolla", que apareció para diferenciar a la guitarra de siempre de la eléctrica.

El criterio humano es el nuevo activo de lujo en la era de la IA



En esa línea, algunas palabras compuestas del inglés, como "human-made" (que se traduce por la frase "hecho por humanos") funcionan como retrónimos. Hasta la masificación de la inteligencia artificial generativa, que sucedió en 2023, no era necesario aclarar que un dibujo, un texto o una canción había sido "hecha por humanos". Ahora, sí: incluso se discute la posibilidad de implementar una suerte de etiquetado que permita distinguir las producciones culturales humanas de las que involucran algoritmos, con todas las complejidades y polémicas que eso implica.

Por lo pronto, lo cierto es que la palabra "humano" está teniendo un regreso con gloria: se usa más, se discute más, y -sobre todo- se piensa más en sus implicancias.