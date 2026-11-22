Un violento accidente de tránsito se registró durante la mañana de este domingo en el barrio porteño de Parque Chacabuco, cuando un Volkswagen Polo chocó contra dos vehículos que estaban estacionados, arrastró a uno de ellos varios metros y terminó volcado sobre la calle. Como consecuencia del impacto, dos jóvenes resultaron heridos y las pericias determinaron que el conductor manejaba con 1,08 gramos de alcohol en sangre.

Choque y vuelco en Parque Chacabuco | Crédito: Imagen Web

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30 en la intersección de Viel y avenida Asamblea. Según informó Clarín, los ocupantes del vehículo eran dos hermanos de 21 y 23 años que, de acuerdo con los testimonios de los vecinos, regresaban de un boliche. La presencia de pulseras de colores en sus muñecas fue uno de los elementos que permitió reconstruir esa circunstancia.

El resultado del control de alcoholemia encendió las alarmas: el conductor registró 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite máximo permitido en la Ciudad de Buenos Aires, que es de 0,5 gramos.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el Volkswagen Polo circulaba a alta velocidad por la calle Viel cuando, antes de llegar a la avenida Asamblea, impactó contra dos vehículos que estaban estacionados. El primer automóvil afectado fue un Fiat Línea, que recibió el golpe sobre su lateral derecho. Luego, el Polo chocó contra un Volkswagen Gol y lo desplazó varios metros hacia adelante, hasta dejarlo sobre la senda peatonal. Finalmente, el vehículo que provocó el accidente terminó volcado.

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Aunque todavía no se habían difundido las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la posición en la que quedaron los automóviles permitió reconstruir parte de la secuencia del impacto.

Según relataron los vecinos, el conductor logró salir por sus propios medios del Volkswagen Polo después de romper el vidrio de una de las ventanillas, antes de que llegaran los equipos de emergencia.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el lugar que incluyó tres móviles del SAME, efectivos de la Policía de la Comuna 7A, personal de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y bomberos del Grupo Especial de Rescate de Caballito. Los dos hermanos recibieron asistencia médica en el lugar, aunque rechazaron ser trasladados a un hospital. Por el momento, no se informaron lesiones de mayor gravedad.

CS