La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo este miércoles 18 de noviembre de 16 a 14 años de prisión la condena contra José Jorge Alperovich, el exgobernador de Tucumán declarado culpable de nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina segunda y excolaboradora, cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires. La Sala II hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa, aunque confirmó su responsabilidad penal y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El exmandatario continuará cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero.

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La decisión fue adoptada por mayoría por los camaristas Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse, mientras que Daniel Morin votó en disidencia. Los jueces revisaron los criterios utilizados para fijar la pena original y consideraron "que no se habían valorado suficientemente algunas circunstancias personales del condenado", como su edad, su estado de salud y su situación familiar.

De esta manera, Casación mantuvo la condena por tres hechos de abuso sexual simple, dos de ellos en grado de tentativa, y otros seis de abuso sexual agravado por acceso carnal, pero resolvió descontarle dos años de prisión.

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Por qué se le redujo la pena

La defensa del exgobernador había cuestionado la valoración de las pruebas, la calificación legal de los hechos y la cantidad de años de prisión impuesta por el juez Juan María Ramos Padilla en junio de 2024. Al revisar la sentencia, los camaristas analizaron los agravantes que habían sido considerados para establecer los 16 años de cárcel. Entre ellos figuraban la reiteración de los abusos, las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima y el aprovechamiento de la relación familiar y laboral que Alperovich mantenía con ella.

Uno de los puntos que Casación objetó fue que se hubiera utilizado la estrategia defensiva del acusado como un elemento para agravar la pena. Sobre ese aspecto, el juez Días sostuvo que “el imputado no tiene obligación de decir la verdad, y que, en el marco de la licitud, toda estrategia procesal es válida”.

Para el magistrado, considerar los argumentos utilizados por Alperovich durante su defensa como un agravante podía afectar sus garantías constitucionales. También entendió que correspondía otorgar mayor peso a las circunstancias personales del exgobernador, entre ellas su edad, sus problemas de salud y su vínculo con sus cuatro hijos. Sarrabayrouse acompañó esa postura y ambos conformaron la mayoría que dispuso la reducción de la pena.

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En cambio, Morin propuso declarar la nulidad de la sentencia y ordenar un nuevo juicio oral ante otro tribunal, pero su posición no reunió los votos necesarios.

Pese a las diferencias, la decisión mayoritaria mantuvo la responsabilidad penal de Alperovich por los nueve hechos de abuso sexual y rechazó los principales cuestionamientos de su defensa contra las pruebas que sustentaron la condena.

Los jueces también ratificaron la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos nacionales, provinciales y municipales, al considerar que el exmandatario "se había aprovechado de su posición política y de la relación de poder que mantenía con la víctima".

La denuncia de su sobrina y los abusos

La causa comenzó en noviembre de 2019, cuando una sobrina segunda de Alperovich, entonces de 29 años, lo denunció por una serie de abusos sexuales que había sufrido mientras trabajaba para él. La joven, hija de un primo del exgobernador, se había incorporado a su equipo de trabajo y participaba de las actividades políticas vinculadas con su intención de regresar a la gobernación de Tucumán.

Según la investigación judicial, los nueve hechos por los que finalmente fue condenado ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y en un departamento del exmandatario ubicado en Puerto Madero.

Por entonces, Alperovich ocupaba una banca en el Senado nacional, después de haber gobernado Tucumán durante tres períodos consecutivos, entre 2003 y 2015.

“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, señalaron los acusadores al describir los hechos.

La denuncia fue presentada tanto en Tucumán como en Buenos Aires, debido a que los episodios habían ocurrido en ambas jurisdicciones. Tras una disputa de competencia, la Corte Suprema resolvió que la investigación continuara en la Justicia nacional.

En mayo de 2022, el juez Osvaldo Rappa procesó al exgobernador y la causa avanzó hacia el juicio oral. Durante todo el proceso, Alperovich negó las acusaciones y sostuvo que era "inocente".

José Alperovich, condenado por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina. | Crédito: Cedoc

16 años de prisión para el exgobernador

El debate oral comenzó el 5 de febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla. Durante las audiencias declararon la denunciante y numerosos testigos. También se incorporaron documentos y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir los episodios denunciados y la relación laboral y familiar entre la víctima y el acusado.

En sus alegatos, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 16 años y seis meses de prisión. Por su parte, la querella, representada por los abogados Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, reclamó una pena de 22 años. La defensa, encabezada por Augusto Garrido, pidió la absolución.

Finalmente, el 18 de junio de 2024, Ramos Padilla condenó a Alperovich a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual y dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El juez consideró acreditado que el exgobernador había utilizado su influencia política y económica, además del vínculo familiar, para abusar de la joven.

En los fundamentos de la sentencia, sostuvo que “medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos”.

Y agregó: “Alperovich abusó de su sobrina segunda, valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”.

Tras conocer el veredicto, el exmandatario fue detenido de inmediato y trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde permaneció durante más de un año.

De la cárcel de Ezeiza a la prisión domiciliaria

Después de la condena, los abogados de Alperovich presentaron distintos recursos para cuestionar la sentencia y solicitar su excarcelación. En julio de 2024, Casación rechazó un planteo contra su detención y confirmó que debía continuar privado de su libertad mientras se revisaba el fallo.

Sin embargo, el 25 de junio de 2025, el juez Ramos Padilla le concedió la prisión domiciliaria tras evaluar su edad y su estado de salud. La medida incluyó el uso de una tobillera electrónica y una caución de 400 millones de pesos. Desde entonces, el exgobernador cumple la pena en su departamento de Puerto Madero, uno de los lugares donde, según quedó acreditado en el juicio, cometió los abusos sexuales. Durante ese período se casó con Marianela Mirra, exparticipante de Gran Hermano.

Tras el rechazo de un recurso de su defensa por parte de la Corte Suprema en septiembre de 2025, Casación confirmó ahora la condena, pero redujo la pena a 14 años. Su vencimiento está previsto para junio de 2038, aunque podría acceder antes a la libertad condicional. El fallo aún puede ser apelado.

“Solo quiero justicia. Recuperar mi vida”: la carta de la víctima

Cuando presentó la denuncia en noviembre de 2019, la sobrina segunda de Alperovich hizo pública una carta en la que relató los abusos que había sufrido y explicó por qué había decidido romper el silencio.

El texto, difundido el 22 de noviembre de ese año bajo la consigna #NoNosCallamosMás, describía cómo el vínculo familiar, la dependencia laboral y el poder político del entonces senador habían condicionado su vida.

“Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual”, expresó al comienzo de su testimonio público.

En uno de los pasajes, escribió: “No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual”.

La joven también describió el temor que sentía y las dificultades que atravesó para denunciar a una persona de su entorno familiar y laboral. “Estaba completamente atrapada”, resumió.

En aquella carta, la denunciante rechazó que detrás de su presentación existieran intereses económicos o políticos y aseguró que su objetivo era recuperar su vida: “Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo”, escribió.

Y cerró: “No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar”.

cp