La Escuela Florencio Varela cumple 200 años: la historia del establecimiento educativo pública de Flores

La Escuela Primaria Común N.° 2 D.E. 12 “Florencio Varela”, ubicada en la esquina de avenida Rivadavia y Caracas en el barrio porteño de Flores, celebra este año el bicentenario de su creación. Fundada el 26 de abril de 1826 mediante un decreto de Bernardino Rivadavia como un establecimiento para niñas, la institución funciona hoy como primaria mixta de jornada completa en su edificio de 1911, catalogado como Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

200 años escuela Florencio Varela de flores | Crédito: GZA: GCBA

Desde 1826 la institución es testigo de las transformaciones de la educación pública porteña y por sus aulas pasaron generaciones de estudiantes y docentes que hicieron de la escuela un espacio de aprendizaje, encuentro y construcción de comunidad. La historia de la institución comenzó el 26 de abril de 1826 cuando un decreto firmado por el entonces presidente Bernardino Rivadavia dispuso la asignación de fondos para crear establecimientos destinados a la educación de niñas.

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La iniciativa formó parte de las acciones de la Sociedad de Beneficencia, fundada en 1823, y contó con la participación de Mariquita Sánchez de Thompson, quien presidía dicha institución. Más allá de esto, su creación también fue impulsada por los vecinos que integraban la Junta Inspectora de San José de Flores. Así fue como con matrícula inicial de 46 alumnas y bajo la dirección de la preceptora Tiburcia Hernández, comenzó a funcionar con una propuesta educativa que incluía primeras letras, costura y bordado.

En un contexto en el que el acceso de las mujeres a la educación formal todavía era limitado, su apertura representó un avance en la ampliación de las oportunidades de formación. A lo largo del siglo XIX, la escuela atravesó distintas etapas y sedes, acompañando los cambios en la organización del sistema educativo.

En 1882 pasó a llamarse Escuela Graduada de Niñas y, hacia 1897, adoptó la denominación de Escuela Superior de Niñas. Más adelante, con la reorganización de la instrucción pública bajo la órbita del Consejo Nacional de Educación, recibió el nombre oficial de Escuela N.° 2 del Consejo Escolar 12°.

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Patrimonio de Flores

Uno de los hitos más importantes de su recorrido llegó el 15 de mayo de 1911 cuando la comunidad educativa se trasladó al edificio que ocupa actualmente, en la emblemática esquina de avenida Rivadavia y Caracas.

Diseñada por el arquitecto Carlos Altgelt, la construcción se destacó por su singular propuesta arquitectónica y por contar con una infraestructura avanzada para la época: nueve aulas, salón de actos, museo escolar, patios abiertos y cubiertos, subsuelo y buhardilla.

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Durante la inauguración la institución recibió formalmente el nombre de “Florencio Varela” en homenaje al abogado, periodista y legislador porteño. Con el paso de los años, el edificio se consolidó como una referencia arquitectónica de Flores y fue catalogado como Patrimonio Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su presencia en una de las esquinas más tradicionales del barrio lo convirtió también en parte de la memoria y la identidad de la comunidad.

Formando de generaciones

A 200 años de su fundación la Escuela Primaria “Florencio Varela” continúa con su tarea educativa como institución mixta de jornada completa. Desde sus orígenes, como establecimiento destinado a la educación de niñas hasta su propuesta actual, su trayectoria refleja los cambios en el acceso a la educación, en la organización escolar y en el rol de la escuela pública a lo largo de dos siglos.

200 años escuela Florencio Varela de flores | Crédito: GZA: GCBA

En el marco de la celebración de su bicentenario la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, destacó el valor de la trayectoria de la institución y su aporte a la educación pública porteña: “Celebrar los 200 años de esta escuela es reconocer el valor de la educación de gestión estatal y de todas las generaciones que construyeron su historia. A lo largo del tiempo, la escuela fue y sigue siendo un espacio fundamental para aprender, compartir y construir en comunidad. Nuestro compromiso es cuidar ese legado y seguir fortaleciendo una educación que amplíe las oportunidades de cada estudiante y les brinde las herramientas necesarias para construir su futuro”.

El Bicentenario es también una oportunidad para reconocer a quienes hicieron posible esta historia: docentes, estudiantes, equipos directivos, familias y vecinos que, generación tras generación, construyeron una institución profundamente ligada a la vida del barrio.

Dos siglos después de su creación la Escuela Florencio Varela conserva su lugar en la historia de Flores y renueva, desde sus aulas, su compromiso con la enseñanza y la formación de nuevas generaciones. Una historia que comenzó en 1826 y que continúa escribiéndose cada día.