Vacaciones en la Escuela 2027: abre la inscripción gratuita en CABA

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción online para la edición 2027 del programa “Vacaciones en la Escuela ” , una propuesta gratuita con actividades recreativas, culturales y deportivas que se desarrollará del 4 al 29 de enero en diferentes establecimientos educativos y deportivos porteños. La iniciativa está dirigida a niños y jóvenes de entre 3 y 18 años, de gestión pública o privada, estén o no escolarizados. Las familias aceptadas podrán inscribir a sus hijos de manera gratuita y online a través de https://colonias.bue.edu.ar/ hasta el 27 de noviembre.

Vacaciones en la escuela | Crédito: Prensa GCBA

Este año, las actividades tendrán como eje el descubrimiento de Buenos Aires , sus barrios, espacios verdes y lugares emblemáticos.

De acuerdo al programa propuesto, durante enero las escuelas porteñas abrirán sus puertas para recibir a niños, niñas y adolescentes en una nueva edición de Vacaciones en la Escuela – Verano 2027. La iniciativa ministerial en la que se combina actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales se realizará durante el receso escolar.

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Bajo el lema “Yo amo Vacaciones en la Escuela ”, el programa tendrá como protagonista a la Ciudad de Buenos Aires. A través del juego, la exploración y distintas experiencias educativas, los chicos podrán conocer más sobre sus barrios, descubrir espacios emblemáticos y fortalecer su vínculo con el entorno.

Para los niveles Inicial, Primario y Especial, se contemplan dos franjas horarias, de 9 a 16 y de 11 a 17 horas, mientras que para Secundaria las actividades se realizarán de 11 a 17 horas.

La edición 2027 propone, además, una mirada diferente sobre las vacaciones: convertir a Buenos Aires en un gran espacio de aprendizaje, encuentro y descubrimiento. Sus plazas, parques, ediﬁcios históricos y expresiones culturales serán el punto de partida de talleres y actividades que buscarán estimular la creatividad, la curiosidad, la autonomía y el trabajo en equipo.

Vacaciones en la escuela | Crédito: Prensa GCBA

Más allá de ofrecer un espacio de acompañamiento a las familias durante el verano, la iniciativa tendrá como eje transversal el desarrollo de habilidades socioemocionales, como el reconocimiento y la expresión de emociones, la construcción de vínculos, la cooperación, la empatía y el respeto por los demás.

"Las vacaciones son también una oportunidad para seguir aprendiendo, hacer nuevas amistades y disfrutar de experiencias compartidas. Queremos que los chicos amplíen sus horizontes, encontrarse con otros y descubrir todo lo que la Ciudad tiene para ofrecerles", expresó Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña.

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Una ciudad para descubrir, crear y compartir.

Una de las principales novedades de esta edición será el proyecto colectivo “Yo amo mi ciudad”, una iniciativa que invita a los participantes a investigar, representar y recrear algunos de los lugares más representativos de Buenos Aires.

Cada sede trabajará sobre uno de los veinte puntos icónicos seleccionados, entre ellos el Obelisco, Caminito, el Planetario y la Feria de Mataderos. A partir de distintas técnicas artísticas y actividades de exploración, los chicos construirán una pieza que formará parte de un gran mapa-rompecabezas de la Ciudad.

Durante las cuatro semanas, las actividades se organizarán en torno a diferentes ejes: el descubrimiento de la escuela, el barrio y la Comuna; la exploración de los espacios verdes; el acercamiento al arte y al patrimonio cultural porteño; y la integración de los aprendizajes en una producción colectiva.

Como cierre, se realizará una muestra colectiva en el Parque de la Ciudad, donde las sedes reunirán las piezas del mapa y compartirán con las familias el trabajo realizado. Los propios chicos serán los encargados de contar qué lugar representaron, qué aprendieron sobre él y por qué lo consideran valioso.

Talleres, deportes y experiencias para todos

La programación incluye también talleres de artes visuales, ciencia, movimiento y actividades vinculadas con el bienestar físico y emocional, con propuestas adaptadas a las distintas edades y niveles educativos.

En el Nivel Inicial, los más pequeños podrán participar de actividades de exploración de la naturaleza, huerta, música, expresión corporal, construcción de juegos, collage, baile y juegos con agua. Estas experiencias estarán orientadas a estimular la creatividad, la motricidad, la curiosidad y el vínculo con sus compañeros.

Vacaciones en la escuela | Crédito: Prensa GCBA

Para los estudiantes de Nivel Primario y Educación Especial, se ofrecerán talleres de malabares, tejido, música, construcción de juegos, experimentación artística y desafíos cooperativos. También habrá actividades para reconocer y expresar emociones, desarrollar habilidades de resolución de problemas y promover el cuidado del ambiente.

En el Nivel Secundario, las propuestas incluyen fotografía y revelación, escritura creativa con rap, dibujo urbano, emprendedurismo y diseño artístico. Entre las experiencias previstas se destaca un desafío de cocina con herramientas de educación financiera, que permitirá a los adolescentes trabajar sobre la organización de un emprendimiento vinculado con los sabores porteños.

Además, se incorporará yoga como actividad transversal para promover el bienestar físico y emocional, junto con salidas culturales a museos, centros culturales y espacios verdes de Buenos Aires.

Las actividades también se desarrollarán en espacios recreativos como el Parque de la Ciudad, el Parque Indoamericano, Nueva Chicago y el Club Franja de Oro. En el Parque de la Ciudad habrá propuestas de palestra, kayaks, juegos cooperativos con agua, laboratorio de ciencias y espacios de matemática y juego. En el Parque Indoamericano se ofrecerán actividades con skates, patines y espacios recreativos.

cp