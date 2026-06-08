El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la apertura formal del proceso de registro para una nueva edición del programa Vacaciones en la Escuela. La iniciativa estatal funcionará de manera articulada durante el próximo receso invernal, abarcando de forma específica el período comprendido entre el 20 y el 31 de julio.

Las familias interesadas en incorporar a niños, niñas y adolescentes a los trayectos formativos tendrán la posibilidad de completar las planillas de solicitud de vacantes hasta el viernes 26 de junio. Las autoridades del área educativa confirmaron que el trámite de asignación se gestiona de forma digital mediante la plataforma oficial del programa en internet https://colonias.bue.edu.ar/.

La iniciativa estatal funcionará de manera articulada durante el próximo receso invernal, abarcando de forma específica el período comprendido entre el 20 y el 31 de julio.

Cuál es el objetivo de las Vacaciones en la Escuela

La política pedagógica se presenta bajo una modalidad de acceso totalmente gratuito y está dirigida de forma universal a alumnos de los tres niveles obligatorios de enseñanza. El eje central de la planificación oficial apunta a consolidar espacios que actúen como potenciadores del aprendizaje tradicional fuera de la estructura áulica convencional.

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Los lineamientos curriculares fijados para estas jornadas invernales sitúan la prioridad institucional en el robustecimiento de las habilidades socioemocionales de los participantes. A través de este abordaje, los equipos técnicos buscan dinamizar instancias de revinculación grupal y desarrollo autónomo de los estudiantes.

La planificación de las actividades prácticas contempla la utilización de metodologías basadas en la experimentación directa y el juego cooperativo.

La planificación de las actividades prácticas contempla la utilización de metodologías basadas en la experimentación directa y el juego cooperativo. Estas herramientas didácticas persiguen el estímulo de capacidades cognitivas clave como la resolución pacífica de controversias, la comunicación asertiva y la confianza personal.

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Talleres especializados por niveles y distribución en 67 sedes porteñas

El despliegue territorial de la propuesta comunitaria se concentrará en una red integrada por 67 sedes distribuidas en la Ciudad. Dentro de estos establecimientos, se implementará un cronograma de talleres específicos diseñados de acuerdo a las características evolutivas de cada franja etaria.

Para las infancias de nivel inicial y primario, las opciones prácticas abarcan talleres de carpintería creativa, modelado en arcilla, diseño con venecitas y tejido en telar. Por su parte, la oferta destinada a los estudiantes del nivel secundario incluye módulos de educación financiera, ritmos urbanos y talleres de fotografía.

El despliegue territorial de la propuesta comunitaria se concentrará en una red integrada por 67 sedes distribuidas en la Ciudad.

El régimen de funcionamiento de los centros comunitarios se dividirá en dos franjas horarias diferenciadas de lunes a viernes. Las infancias de los niveles inicial y primario asistirán en el horario de 9 a 16 horas, en tanto que los adolescentes de secundaria cumplirán jornadas de 11 a 17 horas.

La dinámica institucional del programa prevé una organización temporal estructurada en dos fases semanales consecutivas. Durante el primer tramo, las actividades estarán orientadas al reconocimiento de los equipos docentes y la consolidación de la identidad de los diferentes grupos de alumnos.

En la segunda semana de actividades, los participantes focalizarán sus esfuerzos en la concreción de producciones colectivas. Estos proyectos integradores formarán parte de una serie de muestras y ferias de creaciones destinadas a ser compartidas de forma directa con los núcleos familiares.

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La agenda gubernamental incluye la realización de jornadas recreativas complementarias en predios de grandes dimensiones del ámbito porteño. Los grupos realizarán traslados programados hacia las instalaciones del Parque de la Ciudad y el Parque Indoamericano, donde funcionarán laboratorios de ciencias y clínicas deportivas.

El Ministerio de Educación porteño contempló además la inclusión de obras de teatro y salidas culturales gratuitas. La propuesta invernal sumará intervenciones de organizaciones civiles, destacándose los encuentros coordinados por el licenciado Alejandro Schujman y las acciones del programa de concientización Reconectate.

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