Encuesta: ¿A usted le gusta 'conectarse al trabajo' en vacaciones?

En tiempos de hiperconectividad casi permanente, con redes sociales, aplicaciones de mensajería y casillas de correo electrónico activas todo el día, desconectarse se ha vuelto un desafío cada vez más difícil para muchísima gente. En ese contexto, una encuesta realizada por la consultora Randstad, a la que accedió Noticias Argentinas, reveló que apenas el 10% de los trabajadores argentinos asegura lograr una desconexión total de la tecnología cuand está de vacaciones, mientras que a la mayoría le gusta 'vigilar' lo que pasa en su trabajo.

El sondeo comprobó que una porción significativa de los encuestados considera positivo revisar ocasionalmente qué sucede en su ámbito laboral. En líneas generales, esa mayoría continúa disponible y conectada con su trabajo en distintos grados.

El relevamiento, que abarcó a 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay, examinó los hábitos vinculados a la desconexión, la disponibilidad frente a demandas laborales y la relación con la tecnología durante las vacaciones.

De los resultados se desprende que apenas el 38% de los trabajadores argentinos logra un corte total o mayoritario durante su descanso, mientras que el 62% restante permanece conectado o accesible en distintos niveles.

Este panorama, de acuerdo con especialistas, “pone de manifiesto la dificultad de lograr un corte real con las obligaciones laborales durante las vacaciones”.

El informe evalúa cómo se vinculan las personas con su trabajo durante el receso, poniendo el foco en si responden llamadas, mensajes o correos electrónicos de carácter laboral.

Sólo el 38% de los argentinos afirmó lograr un corte total de conxión con su trabajo durante sus vacaciones

En el caso de Argentina, el 47% indicó que responde únicamente ante situaciones urgentes, mientras que el 32% afirmó contestar comunicaciones laborales porque “le gusta estar al tanto de lo que sucede en la oficina”.

A su vez, un 6% señaló que atiende mensajes y llamados por exigencia directa de su empleo o de su jefe inmediato, y un 15% admitió que nunca consigue desconectarse por completo del trabajo durante las vacaciones.

¿Hay presión para responder mensajes de trabajo?

Al ser consultados sobre la actitud o las expectativas de jefes y empleadores durante el período de descanso, el 54% de los trabajadores argentinos sostuvo que no se siente presionado para responder comunicaciones laborales.

En tanto, un 39% manifestó percibir presión únicamente frente a asuntos considerados urgentes.

En el otro extremo, el 7% afirmó sentirse siempre exigido a mantenerse disponible, porcentajes que se repiten con valores similares en Chile y Uruguay.

Al analizar estos resultados, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostuvo: “La dificultad para desconectarse del trabajo durante las vacaciones sigue siendo un desafío central para los trabajadores, principalmente por la creciente dependencia que tenemos con el celular, que nos pone a un clic de distancia de las responsabilidades laborales".

Los datos del estudio muestran que, aun cuando en la mayoría de los casos no existe una exigencia explícita, abandonar la costumbre de permanecer atentos a lo que ocurre en el trabajo resulta complejo debido a la omnipresencia de la tecnología, que trasladó las obligaciones laborales fuera de la oficina y del horario formal.

Así, se observa que sólo el 10% de los trabajadores argentinos afirma desconectarse por completo de la tecnología, mientras que el 28% asegura lograrlo en buena medida.

En contraste, el 39% reconoce desconectarse apenas parcialmente, y el 23% declara mantenerse conectado todo el tiempo, aunque no siempre por razones laborales. En la comparación regional, Argentina queda por debajo de Chile, donde el 14% alcanza una desconexión total, y se ubica en niveles similares a Uruguay, con un 10%.

Desconctarse por completo del trabajo durante las vacaciones es clave para cuidar la salud y sostener el bienestar a largo plazo

Por otro lado, al indagar sobre la carga laboral durante los meses de vacaciones, el 56% de los trabajadores argentinos señaló que su volumen de trabajo disminuye en enero y febrero, mientras que el resto indicó que se mantiene sin cambios respecto del resto del año.

En términos comparativos, Argentina se posiciona por encima de Chile, donde el 49% percibe una reducción de la carga laboral, y en niveles similares a Uruguay, con un 54%.

La encuesta también permitió conocer cómo organizan sus vacaciones los argentinos: el 31% dijo tomarse todos los días disponibles de manera continua, el 33% opta por dividirlos en dos períodos, el 28% reserva algunos días para ocasiones puntuales y un 8% afirmó no tomarse vacaciones, una proporción mayor a la de Uruguay y similar a la de Chile.

El derecho a desconectarse: una tendencia clave en el bienestar laboral

“Promover una desconexión efectiva del trabajo y de la tecnología durante las vacaciones es clave para prevenir el agotamiento, cuidar la salud emocional y sostener el bienestar a largo plazo. El descanso no debería ser una excepción, sino una parte central de una cultura laboral saludable”, concluyó Andrea Avila.

NG