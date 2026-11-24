Elegir una escuela es una de las decisiones más importantes que toman las familias. Se comparan propuestas académicas, instalaciones, idiomas, actividades extracurriculares y, por supuesto, cuestiones prácticas como la cercanía o los costos.

Pero hay algo que muchas veces queda fuera de esa evaluación: cuando elegimos un colegio, estamos tomando una decisión para un hijo al que todavía no conocemos del todo.

No sabemos qué intereses tendrá dentro de cinco años, qué dificultades encontrará en su aprendizaje, cómo se relacionará con sus compañeros o qué necesitará de sus docentes. Y, sin embargo, intentamos encontrar hoy una institución que pueda acompañarlo a lo largo de buena parte de su infancia y adolescencia.

Por eso, quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos no sea cuál es el mejor colegio, sino qué escuela tiene las herramientas, los valores y la capacidad de adaptación necesarios para acompañar a nuestros hijos en sus distintas etapas.

Entre la tradición y la innovación

Durante mucho tiempo, la trayectoria de una institución fue uno de los principales argumentos a la hora de elegir una escuela. Tener varias generaciones de egresados, una historia reconocida o una propuesta educativa consolidada ofrecía a las familias cierta tranquilidad.

Y hay buenas razones para valorar esa tradición. La identidad institucional, el sentido de pertenencia y la continuidad de determinados principios pueden ser grandes fortalezas. Pero también es necesario preguntarse cuánto de aquella propuesta que funcionó durante décadas sigue siendo pertinente hoy.

Muchas familias buscan para sus hijos una experiencia escolar parecida a la que tuvieron. Otras, por el contrario, quieren alejarse completamente de ese modelo. Ninguna de esas posiciones debería ser el punto de partida de la elección.

La educación necesita conservar aquello que tiene valor, pero también revisar sus prácticas, actualizar sus metodologías y responder a nuevas formas de aprender, relacionarse y comprender el mundo. La pregunta no es si una escuela tiene cien años de historia o si acaba de abrir sus puertas. Es qué está haciendo hoy para educar a los estudiantes que tiene frente a ella.

Los valores no se declaran, se practican

Otro de los aspectos que las familias suelen considerar es el proyecto institucional. Es habitual encontrar escuelas que destacan entre sus principios el respeto, la solidaridad, la inclusión, la convivencia o la formación integral.

Pero ¿cómo saber si esos valores realmente forman parte de la vida escolar?

Una institución puede organizar actividades solidarias, promover campañas de convivencia o incluir grandes declaraciones de principios en su propuesta educativa. Todo eso puede ser valioso. Sin embargo, el verdadero compromiso con esos valores se pone a prueba en las situaciones cotidianas.

¿Cómo se resuelve un conflicto entre compañeros? ¿Qué sucede cuando un chico queda excluido de un grupo? ¿De qué manera se escucha a los estudiantes cuando algo no funciona?

Es en esas respuestas, mucho más que en cualquier declaración institucional, donde podemos reconocer la cultura de una escuela.

Las preguntas que casi nunca hacemos

Cuando una familia visita un colegio, generalmente recibe una presentación de todo lo que la institución ofrece: su propuesta pedagógica, las actividades, los espacios, los recursos tecnológicos y los proyectos especiales. Pero para conocer verdaderamente una escuela, quizás sea más útil cambiar el sentido de algunas preguntas.

En lugar de preguntar solamente cuántas horas de Matemática tiene, podríamos preguntar qué sucede cuando un estudiante no logra aprender un contenido. ¿Qué pasa si mi hijo necesita más tiempo para aprender? ¿Cómo acompañan a un estudiante que tiene dificultades para integrarse? ¿Qué ocurre cuando una estrategia pedagógica no da resultados? ¿Cómo se involucra a las familias cuando aparece un problema?

Estas preguntas no buscan poner a prueba a las autoridades escolares ni encontrar instituciones que tengan respuestas perfectas. Por el contrario, permiten conocer algo mucho más importante: cómo piensa una escuela y qué lugar les da a las necesidades individuales de sus estudiantes.

Porque los proyectos educativos no se definen únicamente por aquello que planifican, sino también por su capacidad de responder a lo inesperado.

Una escuela para cada trayectoria

No todos los chicos aprenden de la misma manera, tienen los mismos intereses o necesitan el mismo acompañamiento. Y tampoco todas las familias buscan lo mismo en una institución educativa.

Esto no significa que debamos resignar nuestras expectativas sobre la calidad de la enseñanza. Significa reconocer que una buena propuesta educativa no necesariamente será la más adecuada para todos.

Elegir una escuela implica conocer a nuestros hijos, identificar qué valores queremos priorizar como familia y comprender qué tipo de experiencia educativa puede favorecer mejor su desarrollo.

Pero también supone aceptar una cuota inevitable de incertidumbre. El chico que ingresa al jardín no será el mismo que termine la primaria, y mucho menos el que atraviese la adolescencia. Sus necesidades cambiarán, sus intereses evolucionarán y aparecerán desafíos que hoy no podemos anticipar.

Por eso, más que buscar una escuela que prometa tenerlo todo, deberíamos buscar una institución capaz de aprender, revisar sus propias prácticas y acompañar esos cambios.

La mejor escuela no es la que garantiza que nunca habrá dificultades. Es aquella que sabe qué hacer cuando aparecen.

*Fundador de la Red Educativa Itínere y director ejecutivo de HUB Educación e Innovación.