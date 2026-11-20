La Municipalidad de San Isidro, encabezada por Ramón Lanús, lanzó una campaña para recordarles a los vecinos el horario en el que deben sacar los residuos domiciliarios. Bajo la consigna “Shacá la bashura de 18 a 20 h”, la iniciativa apeló al humor y a un estereotipo sobre la pronunciación de algunas palabras asociadas con los habitantes del distrito.

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Desde el municipio explicaron que la propuesta surgió de un chiste habitual sobre los sanisidrenses y que buscaron aprovecharlo para generar impacto y concientizar sobre la limpieza de los barrios. “Capaz nos faltaba algo: decirlo en nuestro propio idioma. Así que quisimos probarlo en idioma shanishidrense”, aseguraron. La firma de los carteles también juega con esa representación: “Shan Ishidro”.

La publicidad generó distintas reacciones entre los vecinos. Mientras algunos reconocieron el código humorístico y consideraron que podía funcionar como una estrategia de comunicación, otros cuestionaron que el Estado reprodujera un estereotipo que no representa a toda la población. Entre las críticas aparecieron señalamientos sobre su carácter anticuado, exagerado y potencialmente estigmatizante.

La reacción de los vecinos

Alejandro Gayoso, vecino de Martínez, reconoció que la frase le causó gracia, aunque también manifestó reparos por la imagen que proyecta. En la misma línea, Sofía Garreta consideró que la campaña representa solamente a una parte de los habitantes del partido y sostuvo que la comunicación oficial debe dirigirse a todos. Otras vecinas, como Claudia Estivir y Elvira, también cuestionaron el recurso y plantearon que preferían un mensaje escrito de manera convencional.

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Sin embargo, hubo quienes valoraron la propuesta. Tomás Torres, vecino de San Isidro, consideró que el juego de palabras funciona como estrategia de marketing y que puede tener mayor recepción entre los jóvenes, ya que se trata de un chiste instalado en su entorno. Tomás Sandoval, de Beccar, también dijo que se tomaría con humor la iniciativa si se encontrara con uno de los carteles en la calle.

Más allá de las opiniones sobre el recurso publicitario, algunos vecinos señalaron que el juego de palabras puede terminar opacando el mensaje central: respetar el horario de disposición de residuos, de 18 a 20. Incluso hubo quienes manifestaron que la consigna no resulta del todo clara. Desde la Municipalidad insistieron en que el objetivo es promover el compromiso de los habitantes para mantener los barrios limpios y mejorar la convivencia.

LMM/MSS