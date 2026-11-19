El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó este jueves de la misa encabezada por el padre José María “Pepe” Di Paola en la Villa 21-24 de Barracas, donde cuestionó las políticas del Gobierno de Javier Milei, defendió la obra pública y anticipó, que para él, el actual Presidente no será reelecto en 2027.

En diálogo con este medio, el funcionario bonaerense destacó el trabajo social del sacerdote y su compromiso con los sectores más vulnerables. “Es el referente de las villas en la Capital, pero también de nuestro pueblo más humilde en la Argentina y es sin duda quien nos va marcando un camino de cómo tenemos que trabajar por los pibes que están en la lucha contra las adicciones”, sostuvo.

Misa del Padre Pepe en Caacupé junto a Perfil | Crédito: Sergio Piemonte

En ese sentido, resaltó la tarea de los Hogares de Cristo, impulsados por Di Paola para acompañar a personas con consumos problemáticos, y vinculó su trabajo con el legado del padre Carlos Mugica. “Hay un camino que empezó el padre Carlos Mugica, él vino a tomar, con muchos otros curas, esta posta”, expresó. Además, definió a la Iglesia argentina como una institución “militante” y “con un fuerte compromiso por los pobres”.

Consultado sobre el mensaje que dejó el papa León XIV durante su reciente visita y si sus palabras estuvieron dirigidas al Gobierno de Milei, Katopodis consideró que el Pontífice habló para toda la sociedad. “Me parece que León habló a todos los argentinos y cada uno sabe qué tiene que tomar y cuál es el mensaje”, afirmó.

Sin embargo, destacó especialmente los gestos del Papa durante su recorrido por el país y sus encuentros con los sectores más vulnerables. “Los gestos de ir a la cárcel, al Cottolengo, de estar con los más golpeados, los más débiles de nuestra sociedad y advertir entonces que no hay sociedad y no hay comunidad si algunos quedan atrás”, señaló.

Las críticas a Milei por el freno a la obra pública

Uno de los principales cuestionamientos de Katopodis estuvo dirigido a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. El ministro sostuvo que la medida tuvo consecuencias sobre el empleo, la infraestructura y las condiciones de vida de miles de argentinos.

“Milei decidió desde el primer día dejar a toda la Argentina sin obra pública, parar toda la obra pública nacional, destruir más de 200.000 puestos de trabajo del sector de la construcción y dejar a muchísimos barrios sin agua, sin cloacas, sin viviendas, con hospitales o con escuelas a mitad de construir”, afirmó.

Para el funcionario, después de casi tres años de gestión, el rumbo elegido por el Presidente demostró ser perjudicial para el país. “Esa propuesta fue una muy mala idea, salió mal para la Argentina, para la economía de nuestro país, para los que trabajaban en el sector de la construcción”, remarcó.

En esa línea, defendió la necesidad de recuperar la inversión estatal en infraestructura y planteó que el desarrollo del país depende de la construcción de nuevas escuelas, hospitales, universidades y rutas. “La Argentina necesita más escuelas, más rutas, no menos rutas; necesita más hospitales, más universidades, no menos universidades, y eso es por lo que definitivamente nosotros tenemos que luchar”, enfatizó.

Katopodis también advirtió que el crecimiento económico no necesariamente se traducirá en mejores condiciones de vida para toda la población si no está acompañado por un plan de infraestructura. “Que esa oportunidad sea para todos los argentinos y no quede en los bolsillos de cuatro multimillonarios. En gran medida va a estar atado a que podamos llevar adelante un plan de infraestructura en todo el país”, sostuvo.

A su vez, cuestionó el modelo de país que, según su mirada, impulsa Milei: “La obra pública define el diseño de un país y no hay dudas de que el país que tiene Milei en la cabeza es un lugar malo”.

El respaldo a Kicillof y el escenario electoral de 2027

En el tramo final de la entrevista, el ministro bonaerense se refirió al futuro del peronismo y respaldó al gobernador Axel Kicillof como posible candidato para enfrentar a Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

“Creo que es el candidato que mejor responde a los desafíos que tiene la Argentina hacia adelante. Creo que es el que mejor puede, de alguna manera, encarnar una alternativa en el país”, aseguró.

Además, se mostró convencido de que el actual Presidente no conseguirá la reelección y dejó una definición contundente sobre el calendario político: “Falta un año para que Milei se vaya, ni un solo día más".

Ante la consulta sobre si consideraba que Milei no volverá a ganar las elecciones, Katopodis ratificó su pronóstico: “Sí, estoy convencido de eso”. No obstante, aclaró que el desafío no depende solamente de las expectativas de la dirigencia política, sino también de la participación ciudadana.

“Cada uno va a tener que hacer algo en este año que está arrancando, que es el último año de Milei, para que sea el último, para que no haya un solo día más de angustia, de ajustes y de decisiones que definitivamente están golpeando muy duramente la vida de nuestra gente”, concluyó.





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