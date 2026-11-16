La Universidad de Buenos Aires abre sus puertas nuevamente a todas aquellas personas que quieran comenzar los estudios de grado y nunca se hayan anotado antes. Desde el 12 de noviembre se puede hacer la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC), hasta el 26 de noviembre inclusive, para iniciar la cursada el año entrante de manera presencial o virtual, a través de UBA XXI.

El CBC es el primer año de todas las carreras de grado de la UBA y consta de seis materias cuatrimestrales que deben aprobarse para continuar con la trayectoria académica. El ingreso es irrestricto y sin examen, únicamente se necesita tener el DNI argentino vigente, además del título secundario legalizado o, si todavía no fue emitido, la constancia de título en trámite.

Quienes estén interesados en continuar sus estudios tienen la posibilidad de hacerlo a través de UBA XXI, que permite cursar a distancia con acompañamiento académico. Además la inscripción también es posible para aquellos estudiantes que todavía no terminaron la escuela secundaria y se encuentran en el último ciclo.

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En febrero de 2027 también se abrirá otra instancia de preingreso y se podrán realizar otro tipo de trámites como el cambio de carrera, la rematriculación para estudiantes de CBC y la simultaneidad de carreras para quienes deseen cursar dos a la vez.

Para comenzar el proceso primero se debe hacer una preinscripción online, luego se tendrá que presentar la documentación requerida y, por último, se hará la selección de la sede y el turno. Existe una guía de pasos disponible en la web de la institución educativa: https://www.cbc.uba.ar.





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