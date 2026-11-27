Cuando a un editor le dan diez minutos, lo primero que hace es intentar vender la contraportada. Yo, con el programa ya cerrado, me he tenido que conformar con traer diez razones.

Este año mi editorial cumple veinte años. En este tiempo me han anunciado la muerte de las revistas tantas veces que ya he perdido la cuenta. Lo curioso es que, cada vez que alguien me da la noticia, luego me pregunta cómo podría salir en portada.

Yo creo más que nunca en este negocio. Y digo negocio porque me gustan mucho las revistas y quiero que podamos seguir pagándolas.

Por ello, os comparto en este Foro de Revistas 2026, organizado por la ARI, las diez razones que me hacen creer más que nunca en el negocio de la edición de revistas:

1. Porque saber elegir vale dinero

Todo el mundo puede publicar. A nosotros nos pagan por decidir qué merece publicarse, a quién mandamos a contarlo y cuánto espacio necesita. Una lista de cien restaurantes le resuelve la tarde a quien la escribe. Una buena recomendación le resuelve la noche a quien la lee. Y si el restaurante es malo, el lector se acuerda de quién se lo recomendó. Eso también es una forma de medir la influencia.

2. Porque la especialización crea lectores que vuelven

En una revista de náutica puedes publicar la foto de un barco precioso. El lector ampliará la foto y te preguntará dónde han puesto el pie de mástil. Ese lector sabe mucho, exige mucho y, si haces bien tu trabajo, vuelve. Esto vale para la náutica, la gastronomía y la prensa profesional. Hay decisiones de compra, de trabajo y de vida que se toman gracias a una publicación que conoce su terreno.

3. Porque la confianza permite cobrar

Cualquiera puede abrir una suscripción. Lo difícil es que te la renueven. Una revista se gana esa renovación con lo que hace entre un cobro y el siguiente. A mí me sigue pareciendo una pregunta estupenda para cualquier reunión de dirección. ¿Qué hemos hecho este mes que alguien echaría de menos si dejáramos de hacerlo?

4. Porque a los anunciantes les importa dónde aparecen

Una marca puede comprar impresiones en muchos sitios. Encontrar un entorno que le siente bien lleva más trabajo. Una buena revista aporta una audiencia, un contexto y una manera de mirar. Para vender eso hay que cuidar la independencia editorial. Si el anunciante quiere elegir también al protagonista de la portada, probablemente quiere fundar su propia revista. Le podemos invitar al Foro del año que viene.

5. Porque el papel todavía puede hacer cosas extraordinarias

Hay fotografías que piden una doble página. Hay números que uno guarda, regala o deja encima de la mesa para que alguien los abra. Ahora bien, imprimir cuesta y distribuir también. Por eso me interesa tanto la conversación de hoy sobre distribución. Hay que decidir qué merece imprimirse, cuánto y dónde va a encontrarlo su lector. El tamaño de la tirada, por sí solo, es un dato estupendo para la imprenta.

6. Porque podemos recuperar la relación directa con el lector

Una newsletter, una suscripción y una conversación con los lectores nos enseñan quién vuelve, qué le interesa y qué está dispuesto a pagar. Las plataformas nos ayudan a que nos descubran. Después hay que dar a esa gente un motivo para venir a buscarnos. Yo quiero saber quién lee la revista cuando al algoritmo le da por recomendar otra cosa.

7. Porque una revista puede reunir a gente que quiere conocerse

Hay una pregunta que me sigue interesando mucho. ¿Qué pasa cuando los lectores de una revista tienen un lugar para encontrarse? Un club, un foro o una cena pueden ampliar el negocio editorial si la gente tiene una buena razón para estar en la misma sala. Y sí, también hay que mirar la cuenta de resultados. El vino español ayuda a la conversación. En el Excel tiene su propia casilla.

8. Porque la inteligencia artificial hace más valioso el trabajo original

La inteligencia artificial nos puede ahorrar horas de transcripción y ayudarnos a buscar en nuestros archivos. Me gustaría que invirtiéramos parte de esas horas en salir de la redacción. En llamar a alguien que no nos espera, ir al sitio del que estamos escribiendo o encargar una fotografía que todavía no existe. Y cuando otros quieran utilizar ese trabajo, tenemos todo el derecho a discutir las condiciones y el precio.

9. Porque tenemos mucho que ganar juntos

Mañana volveremos a competir por un lector, por una campaña o por una exclusiva. Hoy podemos hablar de las cosas que nos conviene resolver entre todos. Cómo llega una revista a su lector, cómo medimos mejor lo que hacemos y cómo defendemos nuestros derechos. Presidir la ARI me ha enseñado cuánto tiempo podemos ahorrarnos si hablamos entre nosotros. Un editor solo puede pasarse la mañana explicando un problema. Varios editores juntos pueden empezar a resolverlo.

10. Porque todavía hay revistas por inventar

Si hoy empezara de nuevo, me haría la misma pregunta que hace veinte años. ¿Qué me gustaría leer que aún no encuentro? Se la haría a un redactor joven, a un fotógrafo y a alguien que jamás ha trabajado en una revista. Luego les escucharía. Y si al salir de la reunión me descubro pensando en quién podría hacer la primera portada, ya sé que me he vuelto a meter en un lío.

Espero que de este Foro salgamos con ganas de meternos en alguno. De encargar una historia que llevamos meses aplazando. De llamar a un lector y preguntarle qué echa de menos. De hacer un número que nos dé un poco de miedo cerrar.

Y si mañana alguien vuelve a decirme que las revistas se mueren, le pediré que me mande una foto en alta resolución.

* presidente de ARI