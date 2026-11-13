Las religiones son parte de la solución, no del problema

Después de casi cuatro décadas, Argentina volvió a recibir a un Papa en su casa. No hay duda de que este viaje de León XIVmarcó un acontecimiento histórico en la vida de los fieles católicos aquí. Pero, también hay no católicos, personas de otros credos, como en mi caso, que soy musulmán, que celebraron con mucho entusiasmo la venida del Sumo Pontífice a nuestras tierras.

Más allá de su papel como guía espiritual de más de 1.300 millones de católicos, el Papa es también el jefe del Estado Vaticano y, por extensión, la cabeza de una de las instituciones más influyentes del mundo en términos políticos, culturales, académicos y económicos. Al mismo tiempo, como teólogo me alegra observar que el mensaje del Papa León no se limitó a sus propios adeptos, sino que propuso soluciones concretas a nuestros desafíos comunes como familia humana.

De hecho, en un contexto global en el que hay más de 50 conflictos armados, que en su conjunto manifiestan el peligro inminente de una guerra mundial, apoyo la voz de cualquier líder religioso a favor de la pacificación y de la reconciliación.

Gracias a Dios, no padecemos conflictos armados en nuestra región, pero, desafortunadamente, atravesamos en nuestras sociedades confrontaciones y polarizaciones, sin precedentes. Aunque las armas que usamos para atacar al “otro” no sean militares, ellas amenazan también nuestra convivencia armónica.

Me refiero con estas “nuevas armas” a las redes sociales, los discursos de odio y nuestras expresiones verbales que afectan profundamentelas relaciones, y por ende,la paz social.Por todo ello, anhelo que la visita del Papa León XIV pueda servirnos para sanar nuestras cicatrices y superar nuestras diferenciasen pos del bien común. Me resuena en este momento su famosainvitación a utilizar “palabras desarmadas y desarmantes”.

Por otro lado, me alegra que el actual Pontífice haya optado por seguir el legado de su antecesor, el Papa Francisco, que propulsó la fraternidad interreligiosa y la “construcción de puentes” entre las comunidades de fe.

En un momento en el que hay cada vez más voces entre nosotros que parecen sostener la preferencia de volver a una época de “cruzadas medievales”, la imagen del Papa León XIV en el Palacio San Martin con representantes de otros credos fue una clara muestra de que las religiones son parte de la solución, no del problema.

Fue un importante recordatorio de que las diferencias teológicas, ideológicas o políticas no pueden ser excusas para alejarnos unos de otros o levantar muros.

Es imprescindible aclarar que la convocatoria del Papa León XIV a dialogar con “el otro” no consiste en renunciar a tu propia identidad o negar tus principios, sino en escuchar al otro, buscar similitudes y servir juntos a los demás. Coincido con el Sumo Pontífice que es la responsabilidad compartida de las religiones de ser guardianes de la dignidad humana, de transmitir esperanza con el deber activo de cuidar el futuro. Si una religión proclama amar a Dios, no puede promover la idolatría, es decir apropiarse o dominar la vida del otro como sucede en episodios de violencia y de guerra.

En fin, como musulmán me siento muy identificado con los mensajes y los gestos del máximo líder de la Iglesia Católica. El islam hace hincapié en que es imprescindible que las religiones estén en armonía y enfatiza en que, como musulmanes, es nuestra responsabilidad tender puentes con el fin de buscar los valores comunes que nos unan a todos. En conclusión, reitero mi deseo de que la visita papal no quede como una foto histórica, sino como una chispa de inspiración para acuñar juntos unasociedad más fraterna y humana.

MM