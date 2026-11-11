León XIV decidió que su último encuentro en el país fuera para agradecerles a los voluntarios

El papa León XIV tuvo un encuentro con 1.500 voluntarios después de celebrar la misa en la Basílica de Luján, detrás de la Catedral, en lo que se conoce como la Villa Marista. Donde les agradeció por el esfuerzo realizado durante su estadía en el país y les pidió que siguieran evangelizando. “No hay mejor palabra que aquella única que es decir gracias”, expresó el Pontífice ante los colaboradores en ese encuentro semiprivado.

Papa Leon XIV encuentro con voluntarios en Lujan | Crédito: Voluntarios

Del total de 25 mil voluntarios que participaron en la organización en Luján, solo pudieron acceder a la despedida del Papa unos 1.500, según la información a la que accedió PERFIL.

Los colaboradores que asistieron vieron la misa por pantalla gigante en ese mismo lugar, y al finalizar la celebración el Pontífice se acercó y les expresó “Buenos días, Argentina. Buenos días, Luján”, y agregó que “llegan los momentos finales de unos días tan hermosos, tan lindos. Celebrando la vida, celebrando la fe, reconociendo el gran valor de la vida humana y el gran don que el Señor nos ha dado en la fe”.

También recordó a la Virgen de Luján, con quien, señaló, habían celebrado la Eucaristía, y explicó el sentido de ese agradecimiento: "Esa Eucaristía, esa acción de gracias, es reconocer que todo es don".

León XIV, además, los llamó a “servir con alegría”, agradeció el trabajo y habló de la emoción que le produjo el trato del pueblo argentino.

Entre los voluntarios que conversaron con PERFIL se encontraba Adriana Macarigni, quien había empezado su voluntariado el sábado a las 22:30 y continuó hasta el final. Según ella reveló, en su credencial tenía algo distinto: “Estaba acreditada para el encuentro privado con el Papa”.

“Fue una experiencia increíble, hermanar con gente de todos lados, de todo el país y pasar un montón de horas con gente que no conocemos. Fue corto el tiempo, pero fue increíble”, confió.

Para Gustavo Bertón, otro de los colaboradores que accedieron al encuentro semiprivado, “fue una sorpresa, todo este periodo de voluntariado no empezó ayer ni en esta experiencia de Luján solamente, sino que mucho antes”, contó. Según relató, para él fue “un largo mes” de trabajo “en el proceso de entrega de kits, de entrega de credenciales, de solucionar problemas”.

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“Salimos a las 4 de la mañana rumbo a la Villa Marista, porque había que estar antes de las 6”, relató. Hicieron el camino a pie, rezando el rosario, y esperaron sentados detrás de la Basílica en el pasto mojado mientras amanecía. Después de la misa pública llegó la incertidumbre: no sabían si el Papa iba a poder ir, por los tiempos y por los protocolos de seguridad del Vaticano.

Bertón describe el momento en el que el Papa llegó y lo vio subir al escenario con “esa túnica blanca y radiante, con esa cara de felicidad de haberse encontrado con nosotros”. Y admitió: “Al verlo uno se conmociona y se emociona, por lo cual rompe en llanto, no tenés otra salida”.

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Según su relato, el Papa habló sin texto escrito: “Habló de corazón y de lo que le surgió a él en el momento. Se lo nota contento, alegre, satisfecho, y transmitió eso”.

Tras la despedida del pontífice, los voluntarios se quedaron cantando, “como una fiesta post-evento”. En ese momento, Bertón se cruzó con una mujer que no conocía y que estaba llorando. “Lo único que pude hacer era abrazarla, contenerla”, confió. Y resumió: “A las dos de la mañana jamás en mi vida pensé que iba a ser partícipe de ese evento. No lo planifiqué, no lo pedí. Fue un regalo de Dios”.

Entre los voluntarios ya circula un deseo: que el Papa vuelva en 2030, cuando se cumplan 400 años de la Virgen de Luján