A juzgar por la despedida final, al pie de las escalinatas del avión que llevaría al Papa León XIV a su tierra de ejercicio pastoral durante décadas, Milei –el converso- pareció rendirse ante una amplísima grey católica que supo demostrar que está vivita y coleando en la Argentina. La comunidad y su clero hizo gala por estos días de músculo, organización, trabajo territorial, compromiso, comunión, poder, signo y significado en cada acto religioso que convocó.

Ya sea para dar un mensaje de religiosidad pura, como en la jornada sinodal con clérigos y seminaristas, donde, sin embargo, se pudo apreciar una clase maestra de organización y liderazgo describiendo el camino de la conversión y sus obstáculos, o en su encuentro con jóvenes donde se les recordó los peligros de las formas de la esclavitud contemporánea y aun así, se les aseguró que la iglesia “es una casa abierta para todos” trayendo una vez más la palabra viva de su predecesor.

Cada hito con los que nutrió su ajustada agenda, cual si fueran cuentas de un rosario, dieron muestra sistemática de testimonios de vida que conmovieron a propios y extraños.

La visita al Cottolengo Don Orione expuso aquello que nadie quiso atender durante los tres años de mandato. Del mismo modo, su recorrido por los pabellones de una cárcel en retirada —aunque oportunamente pintada— dejó al descubierto aquello que nadie quiere ver, salvo los curas de la Pastoral Social y, justo es decirlo, los tantos profesores universitarios que hasta hace poco concurren allí para enseñar.

La Iglesia dio cuenta por todo lo alto de su agenda. Y en ella hay pobres, discapacitados, rotos, sufrientes de antigua data o recientes, desempleados, drogadictos, tullidos, alejados de la mano de Dios o del Estado. A cualquiera que le asombre este borrador incompleto, vaya y lea el nuevo Testamento, están allí desde siempre pues son el corazón del cristianismo. Pero el gran poder de su mensaje reside en su capacidad de leer el signo de los tiempos y de traducir las “palabras sagradas” al contexto histórico. Tan solo por eso es también política su vocación.

Sin embargo, sería un error pensar que se trata sólo de una agenda única, propia y exclusiva. Releyendo a Bobbio y abusando quizás de una imagen que utiliza el autor en la introducción sobre las promesas incumplidas de la democracia, bien podríamos apuntar que la Iglesia es para muchos de los males sociales y económicos actuales que atraviesan el país, el Estado paralelo, pero el bueno. Ya no el invisible o subterráneo al que alude el politólogo italiano (la mafia y las fuerzas del narco), ni el ineficiente o corrupto que hemos sabido crear y recrear, sino el que hace, el que está, alimenta y cobija cuando nadie más lo hace.

En este sentido, el desafío para Milei –el converso y el natural en su estado más puro- es monumental. Y no solo para él, la clase dirigente toda y la sociedad en general no pueden ni deben estar al margen. El Estado no puede hacerlo todo, dijo el Papa en la UCA.

También se encargó de precisar que las fuerzas vivas de la sociedad civil y la comunidad comparten una cuota de responsabilidad. Pero el hambre, la educación y el desempleo requieren respuestas inmediatas, en el marco de una economía que debe estar al servicio de la persona y no al revés. Como remate, subrayó el derecho a las tres T: tierra, techo y trabajo. Y sirvió el postre en bandeja de plata al recordar que la impunidad es corrupción, por si algún integrante del Poder Judicial se hubiera demorado más de la cuenta en la carpa VIP, entre algún canapé y otro. Más claridad, imposible.

El tiempo dirá, y lo dirá muy pronto, si las del Presidente sólo han sido meras lágrimas de cocodrilo, quien balbuceante e indefenso, se rinde a un poderío numérico y moral mayúsculo o si ha sabido entender el mensaje de una parte importante del país que aún gobierna. En definitiva…la conversión es un camino ya conocido por el primer mandatario. Todo estará por verse.

*Dra. en Teoría social y política.