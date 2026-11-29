Dos aulas de una escuela primaria fueron incendiadas durante la madrugada de este sábado en la localidad de Calchaquí, en el norte de Santa Fe. Además de los importantes daños materiales, las autoridades encontraron una amenaza de muerte escrita en uno de los pizarrones del establecimiento: “Los voy a matar a todos”. El episodio es investigado por la Policía y la Fiscalía, que buscan identificar a los responsables.

El hecho ocurrió en la Escuela N° 6117 Remedios de Escalada de San Martín, ubicada en el departamento Vera, a unos 210 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. El fuego afectó un edificio anexo situado frente a la sede principal de la institución, donde funcionan cuatro aulas destinadas a los alumnos de séptimo grado, dos baños y una cocina.

Bomberos y policias llegaron después de que vecinos de la zona advirtieran la presencia de fuego, una vez extinguido el incendio, las autoridades recorrieron las instalaciones y detectaron distintos elementos fuera de sus lugares habituales. También encontraron botellas que aparentemente habían sido retiradas de un freezer y materiales escolares revueltos.

Durante la inspección, los investigadores encontraron en el pizarrón de una de las aulas que no habían sido alcanzadas por las llamas. El mensaje generó preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa y pasó a formar parte de las actuaciones judiciales.

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La investigación para identificar a los responsables

Uno de los principales obstáculos para la investigación es que el edificio anexo no cuenta con cámaras de seguridad ni alarmas. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó relevar los sistemas de videovigilancia públicos y privados de las inmediaciones, además de identificar a los vecinos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

El fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) también dispuso peritajes bomberiles para determinar el origen y las causas del fuego, junto con peritajes criminalísticos en los distintos salones. Las tareas de relevamiento de rastros y evidencias quedaron a cargo de especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

El incendio provocó un fuerte impacto en la comunidad educativa, ya que las aulas afectadas habían sido pintadas y acondicionadas durante los últimos días gracias al esfuerzo de la cooperadora escolar.

Entre los elementos destruidos se encontraban las medallas que los alumnos de séptimo grado iban a recibir durante el acto de colación, previsto para la próxima semana, además de materiales preparados para la ceremonia. Estos elementos deberán volver a confeccionarse.

El edificio también es utilizado por un instituto terciario en el que se dictan carreras como Enfermería y Biología, por lo que los daños alcanzan a otras actividades educativas que funcionan en el mismo espacio. La institución cuenta con más de 600 alumnos y el sector afectado cumple un rol central en su funcionamiento cotidiano.

Tras conocerse el ataque, la subsecretaria de Asuntos Electorales de Santa Fe, Juliana Caillat, expresó su acompañamiento a la escuela y manifestó su compromiso con la recuperación de las instalaciones “Cuando se lastima a una escuela, se lastima a toda una comunidad”, sostuvo la funcionaria.

CS / EM