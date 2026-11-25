Andy Taylor, el histórico guitarrista de la banda británica Duran Duran, murió a los 65 años el pasado lunes 23 de noviembre en su domicilio, tras luchar contra un cáncer de próstata terminal, según confirmaron en las últimas horas sus familiares y excompañeros mediante un comunicado oficial.

"Andy falleció en paz en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre", dijeron en un anuncio conjunto. A su vez, el mensaje explicó que el artista sufrió una "larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata".

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Pese a que el fallecimiento de produjo el lunes, la noticia trascendió este miércoles a través del sitio oficial del grupo y sus redes sociales. Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhoades y Roger Taylor destacaron el carisma del guitarrista y al entereza con la que afrontó su enfermedad.

Por su parte, su esposa Tracey lo definió como el pilar de su familia y agradeció el apoyo de los fanáticos durante los últimos años. "Andy sabía lo mucho que lo querían, y eso nos reconforta enormemente", expresó en el texto difundido.

La familia no brindó detalles sobre el lugar del velatorio ni el destino final de sus restos, ya que solicitó estricta privacidad para atravesar el duelo junto a sus hijo, nietos y cercanos.

Disfrutó de un enorme éxito en los años ochenta, y su popularidad en Estados Unidos se comparó con la 'Beatlemanía'.

En lugar de enviar flores, sus allegados pidieron a quienes deseen homenajearlo que realicen donaciones a Prostate Cancer Uk, una organización dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata.

El recorrido musical de Andy Taylor

Alcanzó la fama mundial en 1980 al sumarse a Duran Duran. Su estilo crudo y rockero fue pieza clase que equilibró los sintetizadores y la estética New Romantic del grupo, dejando riffs icónicos en discos fundamentales de los años 80 como Río y Seven and The Ragged Tiger.

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Durante las siguientes décadas, desarrolló una sólida carrera solista marcada por el hard rock y se consolidó como un respetado productos y compositor para artistas como Rod Stewart y Belinda Carlisle.

En 2022, al no poder asistir a la inducción de la banda al Salón de la Fama del Rock & Roll, hizo público que luchaba contra un cáncer de próstata metastásico desde 2018. Lejos de detenerse, en 2023 lanzó su último disco solista, Man's a Wolf to Man, y volvió a grabar guitarras con Duran Duran en el álbum Danse Macabre.