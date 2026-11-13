Noche de los Museos 2026: cómo obtener el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivos

En el marco de la Noche de los Museos 2026 la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá un circuito cultural abierto único este sábado 14 de noviembre desde las 7 de la tarde hasta las dos de la madrugada. Vecinos y turistas podrán adquirir el Pase Libre para circular sin costo en las líneas de colectivos adheridas, mientras que los molinetes del subte se encontrarán liberados y se podrá viajar sin cargo.

Con el objetivo de garantizar que miles de personas puedan desplazarse de forma ágil, segura y económica entre las distintas sedes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará un operativo especial de transporte público gratuito que incluye: subtes, Premetro, buses eléctricos (eBus) y el sistema de bicicletas públicas.

La Noche de los Museos 2026: los recitales y espectáculos que se podrán disfrutar en la Ciudad de Buenos Aires

La 22.ª edición de la Noche de los Museos alcanzará una oferta inédita de más de 350 sedes con exposiciones, mapping, conciertos, visitas guiadas teatralizadas y talleres.

Noche de los Museos 2026: cómo obtener el Pase Libre | Crédito: Cedoc

La ministra de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, expresó: “Queremos que todos se animen a conocer lugares donde nunca estuvieron y sientan que también son para ellos. Ahí está la fuerza de esta noche, en esa cultura que se descubre y se comparte con otros”.

Desde la cartera cultural porteña remarcaron además que la integración de la red MuseosBA junto a instituciones privadas, universidades y más de 50 escuelas de gestión estatal y privada busca descentralizar la circulación habitual, llevando propuestas nocturnas tanto a los grandes íconos, como el Teatro Colón, el Planetario Galileo Galilei, el MALBA, el Museo Moderno y la Usina del Arte.

Cómo recorrer la Noche de los Museos 2026, barrio por barrio

Noche de los Museos 2026: cómo obtener el Pase Libre | Crédito: Turismo BA

Como así también, espacios patrimoniales de barrio que habitualmente tienen acceso

El trámite es 100% digital, gratuito y no requiere inscripción previa. ¿Cuáles son los 4 pasos a seguir para poder descargarlo?

Cómo descargar y usar el Pase Libre en la Noche de los Museos 2026

- Ingresar al portal oficial: Acceder al sitio web de Festivales de Buenos Aires (festivalesba.org) o a través de los canales digitales oficiales del Gobierno de la Ciudad (buenosaires.gob.ar).

- Descargar el archivo: Seleccionar la opción "Pase Libre – La Noche de los Museos 2026" para visualizar o descargar la credencial en formato PDF o imagen.

- Guardar o imprimir el comprobante: Se recomienda conservar el archivo descargado directamente en el teléfono celular para evitar demoras por falta de señal en la vía pública, aunque también es válido llevarlo impreso en papel.

- Presentarlo al subir: Al abordar cualquiera de los colectivos habilitados, basta con mostrar el Pase Libre desde la pantalla del celular o en papel al chofer.

La Noche de los Museos 2026: qué talleres se podrán hacer en los distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires

Noche de los Museos 2026: cómo obtener el Pase Libre | Crédito: Noche de los Museos

Noche de los Museos 2026: Horarios y alcance del transporte gratuito en Buenos Aires

Cada medio de transporte contará con franjas horarias y modalidades específicas para acompañar tanto la apertura de los espacios culturales como el regreso a casa durante la madrugada del domingo 15 de noviembre:

-Colectivos urbanos: Sábado 14 de noviembre de 14:00 a 18:00 horas. Domingo 15 de 15 a 3:00 horas.

- Subtes (Línea B y D). Sábado 14 de noviembre (19 al cierre)

-Subtes línea A,C, E, H y Premetro (Sábado 14:00 desde las 19:00 hasta el cierre habitual).

El subte porteño se suma a la Noche de los Museos, con viajes gratis y extensión horaria

Claves del operativo del transporte público: estaciones y horarios del subte en la Noche de los Museos 2026

Uno de los puntos clave del operativo de movilidad es la extensión horaria de las líneas B y D de subte hasta las 2 de la madrugada del domingo, permitiendo conectar corredores culturales estratégicos desde el centro porteño hacia el norte y el oeste de la Ciudad.

Línea B: Permanecerán abiertas las estaciones Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación partirá desde J. M. de Rosas a la 01:30 y desde Leandro N. Alem a las 02:00.

Línea D: Funcionarán las estaciones Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. El último tren saldrá desde Congreso de Tucumán a la 01:30 y desde Catedral a las 02:00.

PM/MSS