El ADN argentino remite siempre al acto colegial de infancia y la orgullosa escarapela pinchada en el delantal: “Oíd el ruido de rotas cadenas”, aprendimos a entonar mejor cada vez. Algunas semanas antes, de acuerdo a cronología pedagógica, la maestra nos recordaba de la vida urbana en la colonia, del sometimiento en el campo al indígena y a las familias negras esclavas y, sobre todo, de la heroica resistencia del pueblo ante las invasiones inglesas para dar origen a la fundación de una nación.

Entonces mucho nos impactaba descubrir que supimos derrotar a Su Majestad británica y la flota triunfante de Trafalgar, merced a la decidida movilización popular en resguardo de su tierra y -antes- su dignidad, mientras las autoridades habían huido con el oro.

Nos enseñaron que fue el germen del proceso de nuestra independencia -declarada formalmente una década después-, como también de la emancipación continental. A poco llegábamos a entender que se trataba de la afrenta de un imperio nuevo, el de la Revolución Industrial.

La máquina a vapor patentada en Londres había empezado a producir lo que el trabajo de miles de personas, y así disminuyeron costos y se inundaron de productos, que demandaron nuevos mercados y, sobre todo, nuevos territorios que en su extensión suministren indispensable materia prima. Se abría otra forma colonial de imperialismo monopolista.

Conviene recordar que tras mes y medio de dominio inglés, pudo reconquistarse la ciudad y se celebraron el Cabildo Abierto del 14 de Agosto de 1806 -que además se dio en llamar Congreso General- y el del 10 de Febrero de 1807, cuando Sobremonte había cruzado a Montevideo y fue detenido y reemplazado por resultar “imperito en el arte de la guerra e indolente en clase de Gobernador”.

O sea, lo que ya se conocía desde el primer momento: un insensible, que no se conmovía, un descuidado, que no se afectaba por nada.

Para entonces la formación de la conciencia soberana estaba en pleno desarrollo y ya no era posible contener su desenfreno. Quedaba claro que a partir de la traición de un administrador inepto y aborrecido, el mando había dejado de delegarse en autoridades coloniales y era recuperado por la sociedad.

La Defensa fue el primer acto de nuestra democracia, allí nació el poder popular. Apenas tres años más tarde, el célebre Cabildo del 22 de mayo reafirmó el paradigma de retroversión de los derechos y el final definitivo del vasallaje, merced a la influencia de Moreno y al magistral discurso de Castelli a partir del aprendizaje de la escolástica del jesuita Suárez, el “doctor eximius”: la soberanía siempre pertenece al pueblo. O, en otras palabras, suya es la fuente de todo poder y mando, ya que los pueblos hacen a las autoridades y no al revés.

Todo esto viene a cuenta ante la irrupción en pleno siglo XXI de una tecnocracia de datos depredadora de recursos naturales que lejos de nuestro interés procura la liquidación de activos: el suelo argentino y todas sus riquezas. Otra vez el despojo de verdaderos Estados en forma de corporaciones pondrá en cuestión la categoría jurídico-política soberanía –del latín superānus, esto es, por encima de todos-, quién es su titular, a qué obliga y a qué faculta.

Supo enseñar Leopoldo Marechal: “Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria", para concluir en el apartado X de la Rapsodia I de su obra póstuma Megafón, o la guerra: “Sea como fuere todo aquí está en movimiento y como en agitaciones de parto. ¡Entonces, dignos compatriotas, recomencemos otra vez!”.

En el punto de quiebre del presente,“El que no salta es un inglés” es el canto grabado en la memoria desde Malvinas y sus pibes, ya convertido en símbolo de identidad cultural del pueblo, donde reside toda soberanía. Parece indispensable usarlo para resetear nuestro destino nacional y humano, que siempre conviene recordar, deriva de humus, o sea, tierra. Sagrada, como la humanidad misma.

* Juez y Profesor titular UBA /UNLP

“Dedicada a ‘mi Señorita’ Mercedes, de la Escuela nº 10 Pablo A. Pizzurno