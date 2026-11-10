Colectivos a Luján por la visita de León XIV: cómo funcionará el transporte público

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires organizó un esquema especial junto a la empresa Transporte 11 de junio SRL, para el traslado de peregrinos a la ciudad de Luján, donde el papa León XIV dará una misa este miércoles a las 10.

El operativo tiene como objetivo facilitar el traslado de vecino, fieles y peregrinos que concurran este miércoles por la mañana a la Santa Misa en Luján, dando prioridad a las personas con movilidad reducida.

A días de su llegada, Perú inauguró una estatua gigante de León XIV con un guiño particular

En el comunicado difundido se destacó que se pusieron a disposición la líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502 para acceder a la Basílica. En este sentido, todos los vecinos llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Ante el caudal de personas que se movilizarán por la visita del pontífice, el Ministerio de Transporte recomienda planificar los traslados con anticipación y respetar las indicaciones. En este sentido, el Municipio de Luján habilitó el acceso a la Zona 0 a partir de este martes a las 16.

El Papamóvil fue hecho con autopartes argentinas, a contramano del modelo Milei

Recorridos disponibles

- Desde Cortínez- Ruta 7: por Pueblo Nuevo y Fray Manuel Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.

- Desde Open Door: por avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín

- Desde Estación de Luján: por Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al ferrocarril Sarmiento.

- Desde Jáuregui-Autovía 5: por Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.

- Desde Navarro-Ruta 47: por Ruta 47, Terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V.

BGD