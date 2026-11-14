Ordenaron liquidar las acciones de Austral Agro SA, una de las compañías que Lázaro Báez seguía manejando desde la cárcel

Por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, quien determinó hacer lugar a lo pedido por el Ministerio Público Fiscal, se ordenó la liquidación de las acciones de Austral Agro S.A., una de las compañías que Lázaro Báez, el empresario que se volvió rico gracias al kirchnerismo al ser el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz, seguía manejando desde la cárcel.

Lázaro Báez

Según La Nación, el Libro Registro de Acciones n° 1 de la firma, la propiedad de la empresa está 70% a nombre de Lázaro Antonio Báez y el 30% a nombre de su hijo, Martín Antonio Báez. Ambos tienen grandes deudas con el Estado por multas no canceladas: el empresario K debe 329.237.200,14 dólares y su hijo 274.364.333,45 dólares.

Por ese motivo, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez ordenaron la liquidación del paquete accionario de Austral Agro. Además, el juzgado llamó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se haga cargo del control operativo de la compañía con el fin de cancelar las deudas.

También, según el medio antes citado, se le pidió a las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacer una valuación patrimonial completa de Austral Agro S.A. y sus activos en el plazo de diez días hábiles.

Martín Báez

El origen de Austral Agro S.A. y su presente

Según La Nación, Austral Agro S.A. es una sociedad creada por los Báez a través de la cual compraron varias estancias en Santa Cruz y, aunque repetidas veces se solicitó la liquidación de la misma, continuaba activa.

Usando esta compañía, Lázaro Báez, desde prisión, habría seguido recaudando en, al menos, 10 estancias con distintos arrendatarios, con los que realizaba contratos que pasaban por escribanías de Río Gallegos. Ahora la justicia investiga si esos contratos son válidos y cuál es el grado de responsabilidad de las personas que le pagaban al empresario.