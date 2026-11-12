Por el ataque a las mujeres trans en Palermo detuvieron a un adolescente

Este miércoles arrestaron a un adolescente por su presunta participación en el reciente ataque contra un grupo de mujeres trans en los bosques de Palermo, anunciaron las autoridades.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, consiguieron identificar y detener al joven.

El detenido por agentes de la Policía de la Ciudad está acusado del delito de “lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género”.

La captura del joven se consiguió gracias al trabajo de las diferentes unidades del CIJ y del MPF de la Ciudad, que abarcó valuaciones médico-legales a las damnificadas en sede de la Fiscalía, donde se comprobaron lesiones leves; relevamientos de los perfiles de redes sociales que compartieron las imágenes de las agresiones; compañías prestatarias de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales, con el fin de chequear titularidades de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación, más relevamientos de las cámaras de seguridad.

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Gracias a ese trabajo lograron identificarse 7 perfiles de interés para la investigación, 2 de ellos de personas menores de edad, y luego se realizaron las tareas de campo con el personal policial que presta servicios en el CIJ para encontrar los 7 domicilios ubicados en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.

Tras estas tareas, la fiscalía pidió los allanamientos y se detuvo a uno de los sospechosos, secuestrándose diferentes dispositivos electrónicos que deberán ser peritados.

La investigación sigue para dar con el resto de los responsables por el ataque, y en ese marco hay otras órdenes de detención vigentes.

Cuándo sucedió el ataque

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la agresión ocurrió la madrugada del pasado 2 de noviembre, cuando un grupo de jóvenes agredió a las mujeres trans, en su mayoría trabajadoras sexuales, usando palos, piedras y otros elementos.

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El ataque dejó un saldo de 6 heridas leves y derivó en una denuncia del colectivo en la Defensoría del Pueblo.