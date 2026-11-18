Condenaron a prisión perpetua a César Ezequiel Florentín, el joven de 22 años que asesinó a su vecina Noelia Aldana Torres en un edificio de la localidad de Burzaco el 8 de marzo de 2025, mientras miles de mujeres se movilizaban por el Día Internacional de la Mujer. La sentencia la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Amoroso.

El juicio comenzó el jueves pasado y tuvo solo dos audiencias. En ellas, el fiscal del debate, Sebastián Grys, afirmó que el crimen quedó acreditado y sostuvo que la víctima recibió al menos diez puñaladas, la mayoría en el rostro.

También declararon testigos que contaron cómo llegaron al departamento entre las 16 y las 17 de aquel 8 de marzo y vieron una ventana entreabierta en un sector que comunica con la vivienda del acusado.

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Durante los alegatos, Grys pidió prisión perpetua para Florentín por homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía. El móvil investigado es un presunto intento de violación. La Fiscalía planteó que el acusado pudo haber tenido tiempo de limpiar la escena, porque pasaron varias horas hasta que se encontró el cuerpo, y sostuvo que las uñas cortas de la joven podrían explicar por qué no se hallaron rastros genéticos del agresor debajo de ellas.

La abogada defensora, Celeste Vázquez, argumentó que no hay pruebas de que Florentín haya asesinado a Torres y pidió su absolución. Señaló que no se encontró ADN de la víctima en la ropa del acusado ni en los cuchillos secuestrados, y que tampoco se halló material genético de Florentín debajo de las uñas de la joven.

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Además, cuestionó que no se examinara el otro balcón, que no se levantaran huellas dactilares y que no se investigaran otras hipótesis. Según la defensa, tampoco hay registros de cámaras de seguridad que muestren que el acusado entró al edificio de Torres. Vázquez rechazó también los agravantes que pidió la Fiscalía y, en caso de que no fuera absuelto, pidió que se lo condenara por homicidio simple.

Mientras esperaban la sentencia, la familia y las amigas de Noelia convocaron a acompañar la lectura del veredicto en la puerta de los tribunales, en Larroque 2300, en Lomas de Zamora. Sus amigas también la homenajearon con un mural de cerámica en el Colegio Nacional de Adrogué.

Al conocer el veredicto, sus amigas escribieron en redes sociales: ‘Perpetua, ahora sí’”.

IC