La madre de Kiara Farías, la adolescente de 14 años que murió después de asistir a un cumpleaños de 15 en Rivadavia, Mendoza, reconstruyó cómo fueron las últimas horas de su hija. En diálogo con Radio Nihuil, María contó que la joven regresó a su casa durante la madrugada del domingo, comenzó a vomitar y se fue a dormir. Cerca del mediodía, cuando intentó despertarla, descubrió que no reaccionaba.

Según relató, Kiara había recibido permiso para asistir al festejo de una compañera de la escuela, que se realizaba en el club Los Árboles. La adolescente fue acompañada por dos amigas y un sobrino de María. “Mi nena tenía el cumpleaños de 15 de una compañera de la escuela; tenía permiso de dos horas para asistir porque no salía mucho”, explicó.

María, madre de Kiara Faráis | Crédito: Captura Web

Como su hija no había regresado a las 3.30, la mujer decidió llamarla. “Me dijo que venía en camino, que se había demorado buscando al primo”, recordó. Cuando finalmente llegó a la vivienda, Kiara no manifestó sentirse mal. “Llegó bien. Me habló, no me dijo que estaba descompuesta, no me dijo ‘Ma, me siento mal’”, contó.

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Sin embargo, poco después la situación cambió. María escuchó que su hija había vomitado y se acercó para asistirla. “Entró al baño y vomitó; le di una ducha y la llevé a la cama, la cambié de ropa. Volvió a vomitar. Era vino. Ella no tomaba y sabía que no debía hacerlo”, relató.

La madre decidió acostarse junto a ella y permanecer a su lado hasta las siete de la mañana. En un primer momento, no advirtió señales que le hicieran pensar que estaba atravesando una situación de gravedad. “Hasta ese momento ella estaba bien, o sea, solo vomitó. Respiraba, tenía signos vitales normales”, recordó.

María creyó que a Kiara le había caído mal el alcohol y que podría levantarse al día siguiente. “Yo dije: ‘Bueno, habrá tomado un poco de vino, le ha caído mal, es la primera vez que toma. La levanto mañana, la voy a retar un poco’”, contó. Sin embargo, después de varias horas sin dormir, se quedó dormida junto a su hija.

Kiara Faráis | Crédito: Redes Sociales

Cerca de las 10.30 u 11, intentó despertarla, pero la adolescente no reaccionaba. “Ya tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada. Pegué el grito”, relató. Ante la desesperación, le pidió a su sobrino, que también había asistido al cumpleaños y se había quedado a dormir en la casa, que llamara al padre mientras ella se comunicaba con el 911.

La Policía llegó primero al domicilio y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Luego, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) continuó con los intentos para reanimarla. Sin embargo, los profesionales no pudieron salvarla. Al salir de la habitación, le comunicaron a María que Kiara ya no tenía signos vitales.

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Después llegó el personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes y retiró elementos de la vivienda. “Me sacaron y ya no me dejaron estar más con ella ahí. Se llevaron la ropa, las fotos”, recordó la mujer.

La madre también mencionó una situación que le generó malestar durante las horas posteriores a la muerte de su hija: la falta de comunicación sobre la disponibilidad del cuerpo para el velatorio. Según contó, Kiara había estado lista para ser retirada el día anterior, pero la familia no había recibido ningún aviso. “A nosotros no nos habían avisado nada. Fueron lo más rápido posible los de la cochería a traer el cuerpo para el velorio”, señaló.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Bajo las directivas del fiscal jefe Mariano Carabajal, el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas investigativas, entre ellas la toma de testimonios.

Por el momento, la causa de muerte permanece sin determinar. La Fiscalía aguarda los resultados de los estudios del Cuerpo Médico Forense, que analizará muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro, además de fluidos y un hemocultivo.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, los estudios anatomopatológicos podrían demorar al menos 45 días. Los resultados permitirán establecer qué provocó el fallecimiento y determinar si la adolescente ingirió alguna sustancia durante el cumpleaños que pudiera haber desencadenado su muerte.

Mientras tanto, María y sus familiares esperan conocer qué pasó aquella madrugada. “Estamos esperando los resultados de la autopsia para saber de qué murió”, expresó la mujer.

PC

