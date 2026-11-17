Una adolescente de 14 años, Kiara Candela Farías, murió en la madrugada del domingo en su casa del distrito Los Árboles, en el departamento de Rivadavia, en Mendoza, después de volver de una fiesta de 15. Según su madre, María, la joven llegó diciendo que se sentía mal. La mujer sospecha que “algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto”. La Justicia mendocina investiga si hubo alguna sustancia relacionada con su muerte.

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Al reconstruir esa noche, su madre contó que volvió a la casa en la madrugada. “Se descompuso y vomitó con olor a vino”, relató. Después la ayudó a bañarse y a cambiarse, y la adolescente se fue a dormir.

Por la mañana, la mujer notó que su hija no respiraba y llamó al 911. Efectivos de la Subcomisaría Medrano le hicieron maniobras de reanimación hasta que llegó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), pero el médico solo pudo confirmar su muerte.

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La investigación está a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que encabeza el fiscal Héctor Rosas. Por ahora, no se sabe cuál fue la causa de la muerte ni si tiene relación con el malestar que tuvo después de la fiesta. Los adolescentes que estuvieron en el cumpleaños fueron citados a declarar como testigos.

Los estudios serán clave para saber qué ocurrió. Se realizarán análisis anatomopatológicos del cerebro, los pulmones y el hígado, además de estudios toxicológicos e infectológicos. Esos resultados permitirán determinar si la adolescente sufrió algún tipo de intoxicación durante la fiesta, aunque podrían tardar al menos 15 días.

IC