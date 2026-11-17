Tomás Natenzon, el bombero voluntario que estuvo seis días detenido tras ser interceptado durante el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV, decidió contar su versión de lo ocurrido. “Siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras”, escribió en una publicación de Facebook, en la que negó cualquier intención de atentar contra el Pontífice y cuestionó la exposición pública que tuvo el caso. “Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”, sostuvo.

Su liberación se concretó durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, después de que la jueza federal María Servini dispusiera su sobreseimiento. La decisión se basó en las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, que consideró “verosímil que, al momento del hecho, Natenzon no haya poseído la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad del hecho que se le imputa ni dirigir sus acciones”. A partir de ese informe, Servini sostuvo en su resolución que “se verifica una situación donde se excluye el reproche penal a Natenzon” y encuadró su situación en el artículo 34, inciso 1°, del Código Penal.

Posteo de Tomás Natenzon | Crédito: Facebook

| Crédito: Facebook

En su publicación, Natenzon cuestionó la forma en que se presentó públicamente su detención. “En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre”, escribió.

Sobre su presencia en Palermo, explicó: “Fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del Papa”. Y agregó: “Se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud”.

Aquella explicación apunta a los cuatro equipos de comunicación que llevaba consigo que más llamaron la atención de los policías durante el procedimiento. Con el avance de la causa, también se confirmó que Natenzon integraba el cuartel de Vuelta de Rocha y trabajaba en el rubro de las telecomunicaciones.

Pero cuando lo interceptaron, también tenía distintas credenciales, una autorización de circulación y una identificación con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, que resultó ser falsa. Además, se trasladaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba ser la de un vehículo oficial. “Mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal”, planteó.

| Crédito: Facebook

En el tramo final de su publicación, Natenzon se refirió a las consecuencias personales y laborales que tuvo el episodio. Según contó, mientras estuvo detenido fue despedido de la empresa de comunicaciones para la que trabajaba, con la que había participado en instalaciones de radio en edificios del Gobierno.

“Se utilizaron palabras como ‘arsenal’, ‘infiltrado’ y ‘amenaza’, generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse”, cuestionó. También recordó los días que pasó detenido: “Atravesé días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana”.

Por último, pidió recuperar su buen nombre y anticipó que volverá a hablar sobre lo ocurrido. “Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre”, expresó.

“No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió”, concluyó. Además, adelantó que próximamente dará a conocer más información sobre el episodio.

El Gobierno difundió solo una parte de lo que el Papa dijo sobre Milei y omitió sus referencias al "odio" y el "lenguaje violento"

Cómo fue la detención y qué encontraron en su casa

El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 11.30, en el cruce de avenida del Libertador y John F. Kennedy, en Palermo. Natenzon circulaba en moto por las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde se había montado el escenario central para la misa que León XIV encabezaría al día siguiente.

Durante un control de identificación, efectivos de la Policía de la Ciudad le pidieron la documentación. El joven se presentó como bombero voluntario de Vuelta de Rocha y exhibió una autorización para circular por el sector. Aunque las primeras versiones indicaron que el permiso era apócrifo, durante la investigación se estableció que esa autorización era auténtica. La credencial que lo identificaba como enlace del Vaticano, en cambio, sí era falsa.

A partir de las irregularidades detectadas, intervino la Justicia federal. Servini ordenó su detención, inicialmente bajo sospecha de falsificación de documento público e intimidación pública, y dispuso un allanamiento en su domicilio.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, municiones, radios, equipos de comunicación, tres computadoras y pendrives, entre otros elementos. La presencia del arma también generó repercusiones en las primeras horas del caso, aunque después se aclaró que estaba legalmente registrada y que Natenzon contaba con autorización para su tenencia.

Tomás Natenzon junto a la moto Kawasaki | Crédito: Facebook

El fiscal Carlos Rívolo recibió la declaración de Natenzon y sus explicaciones fueron consideradas atendibles por fuentes vinculadas con la investigación. “Las explicaciones que dio en su indagatoria son atendibles. Incluso por qué estaba en Palermo y su autorización para ingresar a la zona”, le dijo una fuente del caso a Clarín.

​MV