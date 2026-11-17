Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Con esas palabras León XIV selló su visita apostólica a Argentina, la tierra del Papa Francisco. Una visita que quedará en la Historia. Lo explicitó en un mensaje que luego fue borrado de las redes. Pero que, aun así, dejó en claro una experiencia única que no olvidará él mismo, como tampoco la hará la Argentina. Por varias razones.

En primer término, por ser ese viaje que Jorge Bergoglio no pudo hacer durante sus 12 años de Papado. Segundo, porque hacía 39 años que un Sumo Pontífice no pisaba Argentina: el último había sido Juan Pablo II en 1987 que había repetido la experiencia de 1982. En tercer lugar, porque representó el viaje apostólico más popular desde que León fue entronizado el 8 de mayo de 2025: hubo más de 8 millones de personas asistiendo a las diferentes actividades que se dieron en Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba. Es decir, cerca del 20% de la población del país.

Y, cuarto, porque tanto en sus gestos como en sus palabras mostró el perfil de compromiso social que quiere impregnar a su liderazgo en el Vaticano. Incluso con frases y acciones que desafiaron al poder político y económico de la Argentina.

En su agitada agenda hubo valores presentes como la “justicia social”, la defensa de las personas con discapacidad, la educación, las universidades, la investigación, el mundo del trabajo, los cartoneros, los jóvenes, los adultos mayores, las víctimas de los abusos eclesiásticos y de la dictadura militar, los presos, los adictos, los pueblos originarios, los inmigrantes y otros tantos colectivos que sufren la exclusión y/o la indiferencia. En cada una de sus presencias y alocuciones sobrevoló una y otra vez la imagen de su antecesor, Francisco.

Un Francisco que estuvo omnipresente también en la Iglesia argentina que supo concebir. Esa que acogió afectivamente a León XIV y que hoy está dominada por quienes se identifican con los principios humanistas de quien fue su máximo exponente. Y donde abunda su consigna de “pastores con olor a oveja”.

Como se ve en el trabajo pastoral de los “curas villeros”, grupo de sacerdotes comprometidos con los más humildes que fueron cobijados y alentados por la impronta de Jorge Bergoglio, antes de llegar a Roma y cuando ya estaba instalado en Santa Marta.

En ese contexto, León XIV se encontró con una Iglesia que tiene 40 obispos (sobre 92 activos, de un total de 146 si se suma a los eméritos) designados por Francisco.

Algo parecido a lo que hizo a escala mundial con el nombramiento de cardenales que luego participaron del Cónclave que eligió a Robert Prevost como su sucesor, tras su muerte el 21 de abril de 2025: de los 113 cardenales electores que estuvieron en la Capilla Sixtina, 108 habían sido nombrados por el propio Francisco, es decir, más del 80% del cuerpo votante.

Con eso, su legado religioso -y hasta ideológico- estaba garantizado frente a los sectores conservadores de la Iglesia que siempre lo combatieron y que cuestionaron la “revolución Francisco”.

Entre los obispos argentinos designados por Bergoglio siendo Sumo Pontífice figuran Jorge Ignacio García Cuerva (arzobispo de Buenos Aires), Gustavo Carrara (auxiliar de Buenos Aires, primer cura villero en llegar a obispo), Vicente Bokalic Iglic (arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina), Ángel Sixto Rossi (arzobispo de Córdoba), Víctor Manuel "Tucho" Fernández (ex arzobispo de La Plata, luego llamado a Roma como prefecto); Ignacio Damián Medina (obispo de Río Gallego); Horacio José Álvarez y Alejandro Musolino (obispos auxiliares de Córdoba), Pedro Bernardo Cannavó y Alejandro Daniel Giorgi (obispos auxiliares de Buenos Aires); y muchos más. Incluso había varios que ya eran obispos y que estaban alineados con el pensamiento bergogliano como Jorge Lozano u Oscar Ojea. Prácticamente de las 73 circunscripciones eclesiásticas que hay en el país, no hay ninguna que no tenga allí algún representante francisquista.

León XIV se encontró con ese mapa de una Iglesia argentina que –aún con sus matices- tiene mayoritariamente un perfil bastante afín a su forma de pensar al catolicismo. Y, en esa línea es que, en su paso por este país, dejó al menos 10 mandamientosa través de sus gestos y palabras.

Algunos de ellos que chocan de frente con los posicionamientos del gobierno libertario de Javier Milei, con su prédica anti-Estado, anti justicia social y su intransigencia política. Las diferencias quedaron a la luz, pese a la emoción con la que se vio al presidente de la Nación en los encuentros que mantuvo con el sucesor de Pedro.

Primer mandamiento: respeto al que piensa distinto

En su exposición en el Palacio Libertad y ante la presencia de Milei, el Papa hizo un fuerte llamado al diálogo. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino", señaló León XIV. Y planteó que quienes gobiernan están llamados a “actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que les ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”.

Segundo mandamiento: apoyo a la educación y la investigación

En otro tramo de ese discurso, el Sumo Pontífice señaló que hay que "crear las condiciones para que los jóvenes puedan proyectar libremente su vida en Argentina. Y eso exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación". Hubo aplausos muy fuertes de la oposición a Milei a quien le cuestionan la falta de inversión y las demoras en cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Tercer mandamiento: protección de las personas con discapacidad

Tanto en la conmovedora visita al Pequeño Cottolengo Don Orione (en Claypole, Provincia de Buenos Aires) como en cada uno de los destinos que visitó, León XIV se mostró muy cercano a las personas con discapacidad y abrazó y besó a cada una de ellas. En Don Orione, escuchó el relato de dos mujeres que lo hicieron estremecer hasta las lágrimas, Marta Torres y Norma Donato. Allí dijo: "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

Eso y la visita en sí misma fue interpretado como un mensaje directo al Gobierno nacional por el reclamo que se viene realizando desde el colectivo de discapacidad por el desfinanciamiento del sistema de atención por parte del Estado.

Cuarto mandamiento: más justicia social

Muchas de las alocuciones de León XIV entrarían en el paraguas de la “justicia social”, principio que Javier Milei había calificado como una “aberración”. En ese sentido, el jefe de la Iglesia Católica planteó: “los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, los cartoneros, los campesinos, los artesanos, son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el papa Francisco ha defendido en sus discursos a los movimientos populares”.

Y agregó: “Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres “T”: Tierra, Techo y Trabajo, que muchas veces el papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social”. Esas palabras se dieron en el marco del encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) donde participaron distintos actores del mundo del trabajo y de las organizaciones sociales.

Allí sentenció con una frase que fue título en medios de todo el mundo: “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Quinto mandamiento: defensa del medioambiente

El Papa se metió también en uno de los temas que ocupó el centro de las preocupaciones de Francisco, su antecesor: el cuidado del ecosistema. Habló de su preocupación por la “crisis ecológica” y bregó por evitar “el uso irresponsable de los recursos del planeta”. León XIV completó: “Una realidad que adquiere una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva de la ecología integral formulada por el Papa Francisco, según la cual el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación, en la que el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas”.

Vale recordar que el propio Javier Milei se ha plantado en contra de las políticas que buscan frenar el cambio climático y el calentamiento global diciendo que responden a una "agenda socialista" o a un "ambientalismo fanático".

Sexto mandamiento: límites a la propiedad privada

León XIV expresó “si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la Humanidad. El cultivar y cuidar implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles y tomando en cuenta la responsabilidad hacia las generaciones futuras”. En sentido contrario, el Gobierno impulsó una Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para modificar aspectos vinculados a desalojos y potenciales expropiaciones del Estado.

Septimo mandamiento: control sobre la Inteligencia Artificial

Uno de los puntos centrales de su encíclica Magnifica Humanitas ("Magnífica humanidad"), la primera de León XIV, volvió a estar presente en sus palabras de Argentina: el control de la Inteligencia Artificial.

El Sumo Pontífice planteó -en la charla de la UCA- que “los desafíos de la IA y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”. Y apuntó: “Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda. Antes bien, al contrario, el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo”. Su posicionamiento también se da de bruces con las iniciativas del mileísmo que buscan incentivar el desarrollo de la IA en Argentina, sin ningún tipo de limitaciones.

Octavo madamiento: reinserción social de los presos

En su visita a la cárcel de Devoto, donde quedaban unos 70 internos de 1.500 (el resto ya había sido trasladado al Penal de Marcos Paz), León XIV escuchó las historias de vida, de arrepentimiento y de recuperación de tres presos. Y, en ese marco, habló de la misericordia y de las oportunidades para ellos, e incluso pidió a la sociedad no abandonarlos. Dijo el Sumo Pontífice: “Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados. Los aliento a afianzarse en la fe y a anclarse en la esperanza cristiana para poder afrontar los múltiples retos que se les presentan cada día; para que este ambiente pueda ser más humano, respetuoso, y favorezca realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad”. Todo eso en un contexto de un gobierno que ha endurecido las políticas penales.

Noveno mandamiento: ayuda a los desempleados, precarizados y jubilados

El Papa pidió especialmente por el trabajo no sólo cómo forma de sostenimiento económico de las familias, sino como elemento dignificador de la vida en sociedad: “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, dijo en un tramo que pareció encajar en forma directa con muchos de los reclamos centrales que se le hacen al gobierno y sus políticas de ajuste. Y la ironización del presidente cuando se le plantea que hay gente que no llega a fin de mes.

Décimo mandamiento: un Estado presente

El jefe de la Iglesia Católica sostuvo que “es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”. Mientras que Javier Milei dice que ama ser “el topo que viene a destruir el Estado desde adentro”.

Así, Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, dejó planteados estos 10 mandamientos que desafían la orientación del gobierno libertario. Lo hizo en hechos y en palabras. Del enorme abanico de preocupaciones que emergieron en sus discursos y recorridos, uno de los pocos principios en los que pudo haber tenido una sintonía con Javier Milei es en el rechazo al aborto, que apareció en distintas exposiciones papales.

El resto parece formar parte de una agenda planteada por alguien que choca con los valores hegemónicos de la Casa Rosada. Como si el propio Papa Francisco se hubiese corporizado en su sucesor. Y lo hubiese orientado en la confección de esos principios. O como si hubiera dos Sumos Pontífices similares con la identidad celeste y blanca. Dos Papas criollos. Uno que no está físicamente pero sí espiritualmente. Y otro que, inspirado por el primero, adoptó esos sentimientos y dejó un legado: “Los 10 mandamientos para la Argentina”.

*Periodista (Agencia NA)