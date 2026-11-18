El hallazgo de un cuerpo completamente calcinado dentro de una camioneta incendiada conmocionó este miércoles al valle de Punilla y dio origen a una investigación para determinar qué ocurrió.

El episodio se registró alrededor de las 4 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de La Cumbre, cuando efectivos policiales que recorrían el sector detectaron un vehículo envuelto en llamas.

Hasta el momento no hay una causa establecida sobre lo sucedido. Los investigadores analizan distintas líneas de trabajo y buscan establecer si el hecho estuvo vinculado con un accidente, un desperfecto mecánico o un posible episodio delictivo.

La Justicia cambió de carril

Se trataba de una Toyota SW4, que presentaba fuego en el habitáculo y tenía una de sus puertas traseras abierta. Ante la magnitud del incendio, los policías solicitaron la intervención de los bomberos voluntarios.

Una vez extinguidas las llamas y asegurada la escena, los rescatistas inspeccionaron el interior del rodado y encontraron restos humanos totalmente calcinados en el asiento trasero, lo que motivó la inmediata intervención de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, mientras que las actuaciones fueron derivadas a la Unidad Judicial de La Falda. El principal objetivo de los investigadores es establecer la identidad de la víctima y reconstruir la secuencia que derivó en el incendio.

En paralelo, peritos de Policía Judicial fueron convocados para realizar los estudios sobre el vehículo y el lugar del hallazgo. Entre los puntos que buscan determinar se encuentra el origen del fuego y si la muerte ocurrió antes, durante o como consecuencia del incendio.