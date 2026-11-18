Soy Laura Bengoa, hermana de Alejandra Bengoa, quien murió a raíz de las lesiones causadas por el choque del 29 de octubre de 2022 en la ruta de Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba, cuando el auto en el que viajaba fue embestido por el auto del entonces Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar Félix González.

Parece excesiva información para decir que un auto conducido por alguien embistió el suyo y la mató, pero no es excesiva, ya que la información del lugar en donde ocurrió y quien le causó la muerte han sido determinantes de 4 años de padecimientos y sufrimientos para los que la amamos y de injusticia para Alejandra, para las otras víctimas del choque (su hija Marina y la amiga de esta, Alexa), para su otra hija, Vera y para toda la sociedad.

El juez sostuvo que Oscar González y Alejandra Bengoa contribuyeron en partes iguales al siniestro

Los fundamentos de la sentencia del juez Camogli son sumamente extensos, así que el análisis de los mismos también lo es. Como ya han dicho nuestros abogados en un comunicado, básicamente el juicio no fue contra el imputado, sino en primer lugar contra Alejandra, la víctima fatal, y contra los abogados que llevaron adelante la querella. En este momento me referiré a todo lo que hizo el juez para acusar a Alejandra y minimizar las responsabilidades de González hasta casi convertirlo en LA víctima.

Después de casi 4 años llegamos al juicio, luchando contra la fiscal Analía Gallaratto, que si bien en el requerimiento de elevación a juicio escribió que la conducción de González era temeraria (página 386 del Expedienca SAC: 11366988) lo acusó sólo de conducción imprudente. También nos negó pruebas que hubieran sido concluyentes, como el escaneo del módulo del airbag del auto de González que podría haber arrojado la velocidad y maniobras ejecutadas por este en los segundos previos a la colisión, o el ADN a la supuesta muestra de sangre de González.

Juez Santiago Camogli

Sobre nada de esto habla el Juez Santiago Camogli. Él actúa como si habláramos de una persona del común, sin influencias en los estratos de poder, desde los más altos hasta los más cotidianos como un lugar de expedición de registros de conducir de su zona de influencia más cercana.

Dicho esto, aprovecho para analizar que el juez dio por válido el carnet de conducir de González cuando no lo era. Contradictoriamente deja explícita su valoración negativa sobre la emisión de este tipo de carnets por municipios no habilitados, señalando que es una práctica "muy mala" para cualquier ciudadano y más aún para un funcionario público (pág. 158 del Expediente SAC: 11366988)

El carnet de González, emitido por Las Tapias, no lo habilitaba legalmente a circular fuera de esa jurisdicción según la normativa provincial, dado que él no tiene domicilio en Las Tapias, único caso en que el carnet tendría validez. El juez, sin embargo, lo acepta como válido en el proceso penal y no lo considera un impedimento para circular. Es decir: chas chas en la colita para González, que no lo vuelva a hacer en los próximos 8 años y listo.

Piensen las consecuencias que hubiera tenido una revelación así si el conductor hubiera sido cualquiera de nosotros, o si el carnet de Alejandra hubiera sido ese.

Antes de seguir desmenuzando los “argumentos” del Juez quiero decir que al comienzo de la sentencia se transcriben los testimonios que tomó para la misma de todos los testigos del debate oral. Como mínimo el mío está resumido de una manera que queda un texto incomprensible y tergiversado, y se omitieron cosas sumamente importantes, como la denuncia sobre que la provincia hacía emitir facturas al hotel en donde nos alojábamos a nombre de, por ejemplo, una pollería de Villa María.

Oscar González junto a su abogado Miguel Ortiz Pellegrini

Continúo: En página 158 de los fundamentos el juez decide que de la declaración de Jonathan Rodriguez se desprende que el camión no bajó a la banquina cuando no lo dice y cuando SÍ dice que el camión no iba trabando el tránsito y que lo pasaron antes de Ale una Kangoo y varias motos. Decide interpretar que TODOS pasaron mal ,incluyendo a Alejandra, y no que el camionero les dio paso, a pesar de que Carranza (el camionero),en la página 186 dijo que vio la cola de autos detrás suyo y comenzó a tomar los recaudos para encontrar una parte de la banquina apta para detener su camión y a la vez controlar la presión de aceite, aire y temperatura, atento a que se aprestaba a exigir un mayor esfuerzo y en ese interín de distracción, que supone segundos escuchó el golpe delante suyo (esto dice la transcripción del juez, pero en la audiencia dijo 1 minuto, y a reto del juez de ¡Cómo un minuto!? ¿Usted tiene reloj?, dijo Carranza, bueno, 30 segundos, como si fuera poco para no mirar el camino mientras se maneja un camión).

A pesar de todo esto, el juez juzga la maniobra de Ale como temeraria, aunque las dos testigos presenciales dicen no haber percibido maniobras bruscas, ni el camionero vio nada brusco (ni vio nada) ni se vio involucrado en el choque, por lo que es evidente que Alejandra ya estaba desde hace muchos metros dentro de su carril, y tampoco lo percibió así Jonathan Rodríguez quien dice que Alejandra se abre un poquito y pasa “sobre las líneas amarillas’.

Lo que deja claro que el camión se corrió a la derecha y que Alejandra invadió las líneas amarillas, y no el carril contrario. También el juez debe o debería haber leído lo que este mismo testigo, el camionero Carranza relató en 2022 en la declaración testimonial durante la instrucción de la causa, en la que dijo: “…Que al regreso hacia Córdoba empezaron a subir con el camión la ruta, dice empezamos porque por lo general el camión circula a 65 a 75 km por hora, dependiendo las curvas, pasa el puesto caminero, en un momento empezando a ver lo que es la "trepada" siempre tiene temor de que le pase algo en ese camino de cornisa, por lo que generalmente antes de empezar la "trepada" mira hacia atrás a ver si vienen otros vehículos, se tira al costado, para que los otros vehículos lo pasen y entonces poder subir solo.

Que mientras venía circulando por la ruta, venía controlando presión de aire, temperatura y presión de aceite porque hacía mucho calor, que en un momento baja la vista para controlar eso, que el manómetro de control de aceite se encuentra ubicado debajo del cenicero del camión, habrá bajado la vista unos segundos, no puede decir cuántos, y al subir la vista, en eso ve que el Sandero rojo estaba delante suyo, que no vio que lo pasara, venía delante suyo, sin embargo en momentos previos no había ningún vehículo delante, y en eso ve la cola del Sandero, ve el impacto de ambos vehículos, que ambos salen como si los hubieran levantado de las trompas hacia arriba, y se dan vuelta los dos, uno cae en el mismo lugar dado vuelta, la Sandero, y el otro cae también dado vuelta, y se desliza hacia la banquina, el auto de color negro se desliza hasta la banquina.

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Que sintió simultáneamente un ruido seco del impacto y corto. El impacto fue fuerte y corto. Que cuando eso ocurrió cree que el declarante debe haber estado a una distancia de entre 50 a 70 metros, y entonces tiró el camión a la orilla y lo frenó…”. Todo eso dijo el camionero, en la testimonial y en la audiencia oral, y el juez sigue diciendo que no hay pruebas de que dejara pasar a Alejandra!!!

O sea, una maniobra de Alejandra que el conductor al que sobrepasó no percibió, que este mismo testigo dice haber estado a alrededor de 70 metros de distancia cuando vio el choque, lo cual coincide con no haberse visto involucrado, esa maniobra de Alejandra es temeraria para el juez, y fue la causante de la acción de González de cruzarse de carril. Este testimonio también coincide con las pericias que dicen que Alejandra estaba en su carril al momento del impacto, incluso más cerca de la línea blanca de la banquina que de las líneas amarillas centrales, y que tampoco pueden decir exactamente lo que pasó antes del impacto, ni para un lado ni para el otro.

Es impresionante la manipulación de los datos y el forzamiento de los hechos que hizo el juez para hacer encajar una hipótesis a todas luces increíble: que González venía por su carril y que se cruzó hacia la izquierda al ver que Alejandra estaría invadiendo el carril por el que él vendría, cuando si así hubiera sido, al lado izquierdo de Alejandra estaba el camión!!!!!!!

La doble vara

Múltiples testigos dieran cuenta de al menos 4 sobrepasos durante el trayecto de González desde Córdoba hasta el lugar del choque, en doble línea amarilla y a alta velocidad, en una ocasión el sobrepaso no fue a uno ni dos sino a tres autos juntos. Pero para el juez esta manera de conducir de González no es temeraria, y la maniobra de Ale de sobrepaso del camión que acabamos de explicar a partir de la reconstrucción de los testigos, sí lo fue. A pesar de que el mismísimo juez había dicho en la página 189 de la sentencia, a partir de los testimonios de los testigos que iban a ver a Talleres: “…esos dichos dan claramente la pauta del modo en que el imputado venía dirigiendo su conducido minutos antes del accidente, esto es, en clara infracción.”

El único dicho al que el juez le otorga validez científica es al de Faraoni cuando dice que el sobrepaso comenzó en el cartel de Niña Paula. De ahí en adelante hace todas sus cuentas, como si ese fuera un hecho objetivo, y como si no hubiera entendido lo que los peritos oficiales Ojeda y Zaragoza explicaron acerca de la cantidad de variables que inciden en los cálculos de lo previo a la colisión y de la imposibilidad de decir con precisión nada de lo previo por no contar con más evidencias que los testimonios subjetivos con respecto a lo previo al choque. Aun así, el perito Zaragoza también explicó que el sobrepaso no comienza cuando uno se abre, sino que muchos metros antes se empieza a acelerar para poder llevar adelante el sobrepaso. Nada de esto consideró el juez, solo consideró como verdad indubitable el dicho de Faraoni, que no fue respaldado por nadie, de que el sobrepaso comenzó en el cartel de Niña Paula.

Es decir: manipula la información de testigos y peritos, negando incluso lo claramente explicado por estos últimos en cuanto a que el choque fue prácticamente frontal. Se erige en perito de peritos, adhiere a la hipótesis más irracional y falla diciendo “hay responsabilidad compartida”.

Se nota mucho, Camogli…

Fin de la parte 1 de mi análisis de la sentencia. Continuaré cuando mi alma y mi estómago me lo permitan