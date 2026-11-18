Héctor Omar Schwenzel, jubilado de 66 años, murió en Bahía Blanca después de que fracasara una endoscopia que le intentaron hacer en el Hospital Español. Al volver a su casa empezó a sentirse mal, sufrió tres paros cardiorrespiratorios y murió en la ambulancia del PAMI que lo llevaba de regreso a ese mismo hospital. Según su familia, el jefe de guardia se negó a recibir a una persona fallecida, y la ambulancia volvió a la casa y dejó el cuerpo sentado en el sillón del living, donde estuvo cuatro horas.

El fiscal Christian Aguilar, de la UFIJ N° 1 de Bahía Blanca, ordenó una autopsia, que se hará este jueves, para determinar si se cometió un delito culposo. El resultado será clave para saber si la endoscopia le provocó alguna lesión que pudo influir en su muerte.

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Qué pasó

Después del estudio fallido, Héctor volvió a su casa, en el barrio Maldonado, y empezó a sentirse mal. Su hija Maite llamó al 911, donde le sugirieron que se comunicara con el PAMI, que envió una ambulancia. Tardó media hora en llegar. Apenas llegó, el hombre sufrió el primer paro cardiorrespiratorio.

Su esposa, Guillermina Azocar Rivera, trabajó 40 años como enfermera, la mayoría en el mismo Hospital Español, y fue quien guió a los médicos en ese momento. “¡Muchachos, el desfibrilador, el tubo, vamos a intubar!”, les indicó.

Después de tres paros, lograron reanimarlo y lo subieron a la ambulancia rumbo al hospital, a unas 40 cuadras de distancia. Como todavía hay puentes rotos por la inundación de marzo de 2025, el camino es más largo. Maite fue con él. Su madre no pudo acompañarlo porque tenía que esperar el colectivo: “Yo soy pobre”, explicó.

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Antes de que salieran, la mujer llamó a una conocida que trabaja en la guardia para avisarle que había que conectarlo a un respirador y controlar su corazón. Pero Héctor murió en el camino.

Según el relato de la familia, el médico de la ambulancia bajó a hablar con el jefe de guardia, que respondió que no iban a recibir a una persona sin vida. Maite llamó a su madre: “No vengas porque no admitieron a papá”. La mujer no lo podía creer: “¿Qué? ¿Lo traen a casa? ¿Muerto?”.

La ambulancia volvió a la casa y dejó el cuerpo en el único sillón que tiene la familia. “Quedó acá en el sillón del living, muerto. Así estuvo cuatro horas”, contó Guillermina. Ella lo tapó con una sábana hasta que llegó la Policía Científica, que lo retiró envuelto en la funda del sillón para llevarlo a la morgue judicial.

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La endoscopia, bajo investigación

La familia sospecha que el estudio pudo haberle provocado una lesión. “Tres veces no lograron meter el endoscopio, no pasaba. Eso puede ocurrir porque algo puede estar obstruyendo, o si insistís con mucha fuerza podés romper la parte esofágica”, explicó su esposa.

“Este es el destrato que tenemos los habitantes de este país. Tratan a los seres humanos como si fuéramos una bolsa de papas”, lamentó. Su hijo Lautaro también lo despidió en redes: “Espero que se haga justicia por vos, viejo, y que no se pase por arriba a un jubilado así como se hizo hoy. Tu muerte es muy injusta y el sistema de salud tiene la culpa. A vos te dejaron morir”.

Un jubilado que luchaba en la calle

Héctor participaba de las marchas de jubilados en Bahía Blanca. “Héctor fue un compañero de lucha, de esos que nunca faltan. Presente en cada semaforazo, en cada marcha de los miércoles, en cada reclamo por una jubilación digna, por el PAMI, por los remedios”, lo despidió la Multisectorial de Jubilados Bahienses. “Se nos fue un luchador, un compañero solidario. Su ausencia se va a sentir mucho en la calle, donde siempre nos encontrábamos”, agregaron.

IC/ff