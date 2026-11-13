Profesor de rugby acusó a un hombre de mirar a su pareja y le pegó más de 10 trompadas en la cara antes de escapar en su camioneta

Detuvieron en Córdoba a un profesor de rugby al que acusan de golpear brutalmente a un hombre en una pizzería tras acusarlo de haber mirado a su novia. Todo pasó el sábado 7 de noviembre en el barrio Docta y finalizó con la víctima debiendo ser hospitalizada.

Según el portal TN, el victimario fue identificado como M.R.D., relacionado al Club Universitario de Córdoba. La Policía lo arrestó el miércoles pasado, tras una investigación que incluyó el estudio de cámaras de seguridad y recogida de testimonios de los testigos.

Mauro, la víctima, es médico del Servicio Penitenciario de Córdoba y presta servicios en la cárcel de Bouwer. De acuerdo a El Doce, tuvo una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

Cómo empezó la agresión

El brutal ataque sucedió a las 21 aproximadamente, cuando el médico estaba sentado en una mesa de la pizzería y el agresor entró y empezó a increparlo porque consideró que había mirado de manera inapropiada a la mujer que lo acompañaba.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el victimario, tras abonar la comida, vuelve a discutir con el médico y empieza a pegarle, dándole más de 10 golpes de puño en la cara. Cuando la víctima cayó al piso, siguió pegándole.

Mientras lo agredía, le decía: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”. La respuesta del médico fue “No hice nada”.

Finalmente, el victimario huyó del lugar en una camioneta Ford Ranger.

El médico, tras recibir atención sanitaria, presentó una denuncia contra su agresor y la Dirección Coordinación Brigadas Civiles comenzaron a estudiar las grabaciones de las cámaras públicas y privadas, recopilaron testimonios de los testigos y consiguieron identificar la camioneta en la que huyó el agresor.

Finalmente, gracias a esa investigación, detuvieron el pasado miércoles 11 de noviembre al victimario, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, encabezada por Paula Bruera.

De acuerdo a fuentes judiciales citadas por medios de Córdoba, el hombre inicialmente fue imputado por lesiones leves y amenazas, pero esta calificación podría cambiar con los resultados de los estudios médicos realizados a Mauro.

Según TN, el Club Universitario de Córdoba difundió un comunicado a través de su Subcomisión de Rugby mostrando su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física. Repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos”.

Y adelantaron que evalúan “con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan” al profesor de rugby.