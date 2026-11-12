Crimen del repartidor: Alta Córdoba no figuraba entre las 47 zonas peligrosas del mapa de deliverys de la ciudad

El asesinato de Mauro Quinteros, un repartidor de Pedidos Ya de 40 años, en barrio Alta Córdoba volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de quienes trabajan realizando entregas a domicilio. El trabajador recibió un disparo en el pecho cuando intentó impedir que un delincuente asaltara a dos adolescentes.

En medio de la conmoción por el crimen, cobró relevancia un mapa colaborativo elaborado por repartidores que identifica más de 65 zonas peligrosas de la ciudad de Córdoba, con distintos niveles de alerta y recomendaciones para evitar determinados sectores.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 del miércoles, en la intersección de avenida General Paz y Luis de Góngora. Según la información conocida, un delincuente que circulaba en motocicleta intentó sustraerles el teléfono celular a dos jóvenes. Quinteros intervino para defenderlas y recibió un disparo.

Mapa de zonas peligrosas en Córdoba

Efectivos policiales y un médico que se encontraba de civil intentaron asistir al repartidor. Sin embargo, cuando llegó el servicio de emergencias, los profesionales constataron su fallecimiento.

El episodio volvió a exponer una problemática que los propios trabajadores de aplicaciones intentaron visibilizar mediante una herramienta que les permite identificar barrios, calles y sectores donde consideran que existen mayores posibilidades de sufrir robos.

El crimen ocurrió a pocos metros de una zona marcada en rojo

Un dato que surge del mapa colaborativo es la proximidad del lugar del asesinato con uno de los sectores señalados como peligrosos. La esquina de avenida General Paz y Luis de Góngora, donde Quinteros recibió el disparo, se encuentra prácticamente sobre el límite de una zona identificada en rojo.

Si bien la cuadra exacta donde ocurrió el crimen no aparece incluida dentro de esa categoría, a pocos metros, aproximadamente a mitad de cuadra, comienza el sector marcado como peligroso por los propios repartidores.

Mapa de zonas peligrosas en Córdoba

De esta manera, el asesinato ocurrió en las inmediaciones de un área sobre la que los trabajadores ya habían establecido advertencias por situaciones de inseguridad.

La coincidencia geográfica entre el lugar del crimen y una de las zonas señaladas en el relevamiento volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan quienes realizan entregas en distintos puntos de la capital provincial.

El mapa de la inseguridad: 47 zonas donde recomiendan no ingresar

La herramienta colaborativa, confeccionada por repartidores de Córdoba, divide la ciudad en diferentes categorías de peligrosidad, identificadas mediante colores. Su objetivo es que los trabajadores puedan consultar los sectores de mayor riesgo antes de aceptar o realizar una entrega.

El relevamiento cobra especial importancia durante los turnos nocturnos y las primeras horas de la siesta, cuando disminuye la circulación de personas y algunas calles quedan prácticamente desiertas.

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De acuerdo con la clasificación, existen tres niveles principales de alerta: naranja, rojo y negro. Este último representa el grado más elevado de peligrosidad.

La zona negra reúne 47 barrios o sectores donde los repartidores recomiendan directamente no ingresar, debido a los antecedentes de robos y las dificultades que identifican para trabajar con seguridad.

Mapa de zonas peligrosas en Córdoba

Entre los lugares señalados aparecen Barrio Aeropuerto, Los Boulevares, Villa Remedios de Escalada, Villa La Tela, Ciudad Oculta, El Chaparral, De los Cuartetos, General Mosconi, Patricios Oeste, Patricios Norte, Patricios Este, General Belgrano, Residencial Aragón, Quintas de San Jorge y General Savio.

También figuran Mariano Fragueiro, Mariano Fragueiro Anexo, El Nylon, Hipólito Yrigoyen, una parte de Urca sobre la costanera, Villa Urquiza, Villa Siburu, El Tropezón, Villa Páez, Marechal, Los Galpones, Bajo Pueyrredón, Ampliación Pueyrredón, Yofre Sur y Alto General Paz.

El listado se completa con Yapeyú, Müller, Campo de la Ribera, Bajada San José, Colonia Lola, Cooperativa Renacimiento, Boedo, Villa Bustos, Ampliación 1° de Mayo, Villa Capullo, San Lorenzo Sud, San Javier, Talleres Sud, Las Lilas, Ampliación San Pablo, Camino San Andrés y Ciudad de Mis Sueños.

La clasificación responde a las advertencias compartidas por los propios trabajadores y no constituye una estadística oficial de delitos.

Zona roja: otros 17 sectores considerados peligrosos

Un escalón por debajo de la categoría de riesgo extremo aparece la zona roja, que comprende 17 sectores identificados como peligrosos o muy peligrosos.

Según el mapa, se trata de lugares donde los repartidores advierten sobre robos frecuentes, calles con escaso movimiento y mayores dificultades para circular, especialmente durante la noche.

En esta categoría se encuentran Marqués de Sobremonte y alrededores, San Roque y alrededores, Villa Unión, Las Violetas, Los Plátanos, Hospital Misericordia y alrededores, José Ignacio Díaz, Jardín del Pilar, San Vicente, Deán Funes, Villa El Libertador, General Bustos, General Mosconi, Argüello Norte, Sol Naciente, Los 40 y la Costa de Argüello, Bv. Los Alemanes y Villa Adela.

Algunos barrios aparecen en más de una categoría, por lo que las advertencias pueden variar según el sector específico que se considere.

Los nueve barrios identificados con alerta naranja

La tercera categoría crítica corresponde a la zona naranja, que identifica sectores de peligrosidad moderada. En estos lugares, los repartidores consideran que existen riesgos de sufrir incidentes, aunque el mapa señala que todavía es posible circular con determinadas precauciones.

Los nueve barrios incluidos son San Martín, Cupani, General Pueyrredón, Parque San Vicente, Altamira, Ampliación San Pablo, Ferreyra, José Ignacio Díaz y Las Flores.

La herramienta también incorpora dos categorías de menor riesgo: verde y amarilla.

La zona verde identifica áreas consideradas relativamente seguras, caracterizadas por una mayor actividad comercial y circulación de personas. Sin embargo, la clasificación advierte que pueden registrarse situaciones de inseguridad dependiendo del horario y de las calles.

Por su parte, la zona amarilla comprende barrios donde pueden producirse robos por descuidos, aunque el movimiento cotidiano contribuye a reducir la exposición a determinados hechos delictivos.

Una herramienta creada por los propios repartidores para prevenir robos

El mapa surgió como una iniciativa de trabajadores que buscaron compartir información sobre los riesgos que enfrentan durante sus recorridos por Córdoba.

A través de esta clasificación, los repartidores intentaron establecer referencias comunes para decidir por dónde circular y qué sectores evitar, especialmente cuando realizan entregas en horarios de menor movimiento.

La herramienta permite distinguir diferentes niveles de alerta, aunque no implica que todos los barrios incluidos presenten las mismas condiciones de inseguridad ni que los riesgos sean uniformes en toda su extensión.