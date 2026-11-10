Quiénes son los santos y beatos que León XIV nombró en la misa de Córdoba

En la misa que celebró en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, el papa León XIV dedicó parte de su homilía a los santos y beatos vinculados con la Argentina. Nombró a sacerdotes, religiosas, laicos y mártires cuyas trayectorias van de las sierras cordobesas y la Patagonia a Roma y España.

Los santos

El primero fue San José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero. Nació en 1840 en Santa Rosa de Río Primero y fue sacerdote en Traslasierra, donde recorría a lomo de mula las poblaciones aisladas. Impulsó los Ejercicios Espirituales y promovió la construcción de caminos, escuelas, acequias y un acueducto en una región con población dispersa y pocas vías de acceso. Murió en 1914, después de contraer lepra mientras asistía a enfermos. Francisco lo canonizó en 2016.

También mencionó a santa María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula. Nació en Santiago del Estero en 1730. Tras la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles, en 1767, siguió difundiendo los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Recorrió a pie distintas provincias y fundó en Buenos Aires la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024 y se convirtió en la primera santa argentina.

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San Héctor Valdivielso Sáez, conocido en la vida religiosa como Benito de Jesús, nació en Buenos Aires en 1910 y se crio en España. Integró los Hermanos de las Escuelas Cristianas y fue asesinado en Turón, Asturias, durante la revolución de 1934. Juan Pablo II lo canonizó en 1999 junto con otros mártires de esa persecución religiosa.

Santa Nazaria Ignacia March Mesa nació en España en 1889 y fundó las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, una congregación dedicada a la educación, el acompañamiento de sectores vulnerables y la acción pastoral. Trabajó en Bolivia y murió en Buenos Aires en 1943. Francisco la canonizó en 2018.

El quinto santo vinculado al país es san Artémides Zatti, un inmigrante italiano que llegó a la Argentina en 1897. Ingresó a la comunidad salesiana y trabajó como enfermero, farmacéutico y administrador hospitalario en Viedma y Carmen de Patagones. Fue beatificado en 2002 y canonizado en 2022, después de que el Vaticano reconociera un milagro en Filipinas atribuido a su intercesión.

La homilía incluyó además tres figuras de la Iglesia universal: San Ignacio de Loyola, nacido en el País Vasco en 1491. Fundó la Compañía de Jesús y escribió los Ejercicios Espirituales que siguieron Brochero y Mama Antula. Luego, San León Magno, papa entre 440 y 461 y doctor de la Iglesia, de quién León XIV citó una exhortación sobre la dignidad del bautizado. Y por último, San Juan Pablo II, que visitó la Argentina en 1982 y 1987, beatificó a Zatti y canonizó a Valdivielso Sáez.

Los beatos

Entre los beatos, León XIV nombró a Mamerto Esquiú, fraile franciscano, obispo, docente, periodista y político, nacido en Catamarca en 1826. Su figura está asociada a la defensa de la Constitución Nacional de 1853 y a sus llamados a la concordia. Fue beatificado en 2021, después de que la Iglesia reconociera como milagro la curación de una niña con osteomielitis.

Eduardo Francisco Pironio nació en Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, en 1920. Fue obispo, cardenal y miembro de la Curia Romana, y participó en los inicios de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Murió en Roma en 1998 y fue beatificado en 2023, tras el reconocimiento de la recuperación de un niño de 15 meses en Mar del Plata.

El Papa recordó también a fundadoras de congregaciones. María del Tránsito Cabanillas, nacida en Córdoba en 1821, fundó las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la Argentina, dedicadas a la educación, la asistencia y la misión. Catalina de María Rodríguez, nacida en Córdoba en 1823, fundó las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús y colaboró con el Cura Brochero.

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La lista incluyó a María Ludovica de Angelis, religiosa italiana que trabajó en el Hospital de Niños de La Plata y fue beatificada en 2004, y a Crescencia Pérez, nacida en 1897. Pérez ingresó a las Hijas de María Santísima del Huerto, trabajó como enfermera y murió de tuberculosis en 1932. Fue beatificada en 2012.

Los jóvenes laicos

León XIV mencionó a dos jóvenes laicos. Ceferino Namuncurá, hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá, nació en Chimpay, Río Negro, en 1886. Estudió con los salesianos y quería ser sacerdote para ayudar a su pueblo, pero murió de tuberculosis en Roma en 1905, a los 18 años.

Laura Vicuña nació en Chile en 1891, pasó parte de su infancia en la Patagonia argentina y estudió con las Hijas de María Auxiliadora. Murió a los 12 años en Junín de los Andes y fue beatificada en 1988.

El último tramo estuvo dedicado a los mártires. El Papa nombró a Gregorio Martos Muñoz, sacerdote asesinado en Almería durante la Guerra Civil española, y a los Mártires de La Rioja, beatificados en 2019: Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera.

También recordó a los Mártires del Zenta, vinculados con Salta: Pedro Ortiz de Zárate, Juan Antonio Solinas y los laicos que fueron asesinados con ellos en 1683.

Al cierre de la homilía, León XIV les pidió a los fieles que siguieran el ejemplo de esas figuras en la vida cotidiana: “Sean santos en la familia, en la escuela y en la plaza”.