León XIV en la Catedral: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como pidió nuestro paisano, el papa Francisco”

El papa León XIV encabezó este martes el último encuentro público de su visita a Córdoba en la Catedral, donde se reunió con sacerdotes, religiosas, seminaristas y miembros de la vida consagrada de distintos puntos del país. Ante miles de fieles que colmaron el histórico templo, escuchó testimonios atravesados por la vocación, las dificultades personales y el compromiso con quienes más necesitan acompañamiento espiritual.

La jornada estuvo marcada por las palabras del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi; las experiencias de religiosos que compartieron sus historias con el Pontífice y un mensaje en el que León XIV llamó a renovar la entrega, cuidar la vocación y sostener una Iglesia cercana a las personas. También evocó el legado del papa Francisco, de Mama Antula y del Cura Brochero.

El encuentro comenzó con las palabras del cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, quien agradeció la presencia del Papa y destacó el sentido de la convocatoria bajo la consigna “Es muy lindo que nos haya convocado aquí para reflexionar sobre este ‘Vayan y anuncien’”, expresó ante León XIV y la multitud reunida en la Catedral.

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En su intervención, Rossi también recordó a monseñor Héctor Rubén Aguer, obispo emérito de La Plata y referente histórico de la Iglesia argentina, fallecido a los 83 años. El arzobispo planteó la necesidad de una Iglesia comprometida con las realidades sociales más complejas y convocó a los consagrados a no permanecer indiferentes frente al sufrimiento. En ese sentido, sostuvo que a los pastores no les están permitidos “los brazos cruzados de los indiferentes ni los brazos caídos de los fatalistas”.

Rossi remarcó que la tarea pastoral exige acercarse a las personas y recorrer las distintas periferias, desde los pasillos de las cárceles hasta las guardias de los hospitales. También evocó la memoria del beato Enrique Angelelli y destacó la importancia de dejarse interpelar por las necesidades de la comunidad.

“Solo quien se deja herir por el Evangelio puede curar con ternura las heridas del pueblo”, afirmó. Luego, le pidió al Pontífice que orara para que Dios libre a los consagrados de tener “ojos vendados, manos atadas y pies inmovilizados”.

Los testimonios que escuchó el Papa en la Catedral

Después de las palabras del arzobispo, León XIV escuchó a distintos religiosos del país, que compartieron sus experiencias y agradecieron la posibilidad de encontrarse con él.

Uno de ellos fue Julián, un seminarista oriundo de Mendoza, quien contó cómo descubrió su vocación a partir del acompañamiento a personas que atravesaban situaciones difíciles. Relató que, cuando todavía no tenía claro el camino que quería seguir, sintió que Dios lo invitaba a dedicar su vida a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. “Sin tener muy claro el camino, sentí que Dios me invitaba a gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie. Experimenté que, entre ellos, estaba e iba a estar el desarrollo de mi vida”, expresó.

En su mensaje, también destacó la importancia de mantener la sensibilidad frente al sufrimiento ajeno y de acompañar a quienes atraviesan momentos complejos. “Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos”, fue una de las ideas que transmitió al Pontífice.

Otro de los momentos más emotivos se produjo cuando Martín Carranza, sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba, compartió su historia. Hace 11 años, una falta de oxígeno en el cerebro durante una cirugía que inicialmente parecía sencilla le provocó múltiples discapacidades que afectaron su capacidad para caminar, mover las manos, hablar y, parcialmente, ver.

Carranza había dedicado gran parte de su ministerio a la formación inicial y permanente de sacerdotes, además de desempeñarse como formador en el Seminario Mayor de Córdoba. “Hace 11 años quedé con múltiples discapacidades para hablar y mover mis manos. Tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús”, relató.

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El sacerdote explicó que, frente a esa situación, pudo haber elegido la amargura, la tristeza, la ira o el abatimiento. “Elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo. Ser una ofrenda”, expresó.

También contó que, hace un par de años, los formadores y seminaristas le propusieron que presidiera una misa por mes y escribiera la homilía, que luego lee uno de los sacerdotes concelebrantes. Definió esa posibilidad como “un gran regalo de Dios”. Durante su intervención, Carranza le preguntó a León XIV, “¿qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?”.

Su testimonio tuvo otro momento significativo al contar que, con la ayuda de una aplicación de inteligencia artificial, pudo recuperar su voz anterior a la cirugía. Por iniciativa de su párroco, familiares y amigos, y con la colaboración de Radio María, los textos que escribe para sus homilías y meditaciones se reproducen en audios con una voz que recrea la suya.

Carranza explicó que utiliza esos materiales también en su tarea como consiliario de grupos del movimiento Equipos de Nuestra Señora, del que participa. Consideró que esta herramienta abre nuevas posibilidades para la evangelización y manifestó su confianza en que “el Espíritu Santo las hará dar fruto abundante en favor de su pueblo”. El relato emocionó al Papa, que se acercó al sacerdote y lo abrazó después de escucharlo.

“Una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta”

Luego de escuchar a los religiosos, León XIV tomó la palabra y manifestó su alegría por el encuentro con quienes dedicaron su vida al servicio de Dios y de la comunidad. “Me alegra mucho encontrarme hoy con ustedes, de la vida consagrada, seminaristas, sacerdotes, todos los que han entregado su vida al Señor y a su pueblo”, expresó al comenzar su intervención.

El Pontífice agradeció al cardenal Rossi y a quienes habían compartido sus testimonios. También hizo referencia a la intervención musical que había acompañado el encuentro. “Muchos de ustedes estaban con las manos en la aire, quizás para saludarme o quizás para acompañar el canto. Estas son las manos que Jesús está buscando para completar su misión”, afirmó.

A partir de esa imagen, invitó a los integrantes de la vida consagrada y a los laicos a preguntarse qué espera Dios de cada uno y cuál es el sentido de la misión que llevan adelante. En ese marco, recordó la figura del papa Francisco y destacó la riqueza de su espiritualidad.

También evocó a Mama Antula, la primera santa argentina, y recordó su recorrido por distintos territorios para acercar la fe a las personas. “Mama Antula recorrió enormes distancias para mantenerse al alcance de todos”, señaló.

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Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo dirigido a los seminaristas, a quienes convocó a mantener una relación cercana con Dios y a aprender de quienes atraviesan situaciones de pobreza. “Queridos seminaristas: aprendan a dejarse mirar por los ojos de Dios. Los que menos tienen pueden enseñarnos mucho”, expresó.

León XIV también llamó a revisar la propia vida, reconocer los errores y recuperar la humildad. Entre las frases más destacadas de su intervención, recordó una reflexión de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. En esa línea, sostuvo: “Necesitamos examinar la conciencia, acudir a la confesión y recurrir a la humildad. Queridos hermanos, tengamos el valor de reconocer en qué no hemos sido fieles a Dios”.

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El Papa fue contundente al referirse al sentido de la misión de la Iglesia y advirtió que no debe perder su centro: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, no es una ONG”. Y agregó: “Una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta”.

El recuerdo del Cura Brochero

Durante su reflexión, León XIV también recordó a San José Gabriel del Rosario Brochero y su entrega al servicio de la comunidad cordobesa. Al mencionar su enfermedad y las dificultades que atravesó en los últimos años de su vida, destacó que continuó acompañando a su pueblo. “El Cura Brochero estaba con lepra y ciego. Sin embargo, siguió sirviendo a su pueblo”, recordó.

El Pontífice vinculó ese ejemplo con la necesidad de sostener la vocación incluso en los momentos de cansancio y dificultad. En ese sentido, convocó a los consagrados a regresar a lo esencial de su misión y a fortalecer el vínculo con Dios. “Volvamos con sencillez a la Eucaristía y a la escucha de la Palabra. Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y que el cansancio no lo apague”, alentó.

También invitó a los presentes a poner a Dios en el centro de sus decisiones y de su vida cotidiana. “Nuestra vida pertenece a Dios y solo encuentra su orden cuando todo lo demás lo tiene a Él como centro”, expresó.

Hacia el cierre, retomó una de las expresiones más recordadas del papa Francisco y convocó a los religiosos a mantener una Iglesia activa y comprometida con su misión: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como pidió nuestro paisano, el papa Francisco”.Finalmente, extendió ese llamado a todo el país y afirmó: “Dios quiere contar con ustedes para hacer llegar su gracia, desde La Quiaca a Ushuaia”.

La despedida del Papa en la Catedral

El encuentro concluyó con un momento de oración compartida. León XIV se despidió de los presentes rezando un Padre Nuestro en la Catedral, mientras miles de fieles lo acompañaban con aplausos y gritos de “¡Viva el Papa, viva León!”.

La emoción atravesó el cierre de la visita al histórico templo cordobés, donde el Pontífice había escuchado las historias de sacerdotes y seminaristas, agradecido el trabajo de quienes dedican su vida a la Iglesia y dejado un mensaje centrado en la vocación, el compromiso con los más necesitados y la necesidad de anunciar a Jesús.