Después de una travesía de ocho años por el Sistema Solar, la misión espacial BepiColombo alcanzó finalmente Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Se trata de un nuevo hito para la exploración espacial: es apenas la segunda misión de la historia que consigue entrar en órbita alrededor de ese mundo, después de la sonda MESSENGER, de la NASA, que lo investigó entre 2011 y 2015.

El logro fue anunciado el sábado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que confirmó que uno de los módulos de la nave había conseguido insertarse en la órbita de Mercurio. La operación marca el comienzo de una nueva etapa, que incluirá varios meses de maniobras hasta que las dos sondas científicas que integran BepiColombo puedan comenzar sus investigaciones por separado.

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La misión es fruto de la cooperación entre la ESA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). Su particularidad es que transporta dos vehículos científicos que estudiarán el mismo planeta desde órbitas diferentes, con instrumentos y objetivos complementarios.

Según informó la revista científica *Nature*, ambas sondas permanecerán unidas durante las primeras semanas de esta etapa. El siguiente paso importante llegará el 9 de diciembre, cuando está previsto que la sonda japonesa MIO alcance la órbita establecida para sus investigaciones.

Mercurio, el planeta con doble amanecer

MIO recorrerá trayectorias elípticas que la llevarán a distancias de entre 500 y 11.000 kilómetros de Mercurio. Desde allí, su principal tarea será estudiar el campo magnético del planeta y analizar cómo interactúa con el viento solar, el flujo de partículas que llega desde nuestra estrella.

En ese momento se desprenderán una de la otra y el Mercury Planetary Orbiter (MPO) continuará realizando maniobras para descender gradualmente hasta alcanzar, en marzo de 2027, su órbita definitiva. Este vehículo se desplazará a alturas de entre 400 y 1.500 kilómetros, una posición que le permitirá observar de manera continua la superficie de Mercurio.

Claro que la investigación científica no comenzó recién con la llegada al planeta. Durante el extenso viaje, los especialistas aprovecharon para poner a prueba algunos de los instrumentos que transporta la misión.

Uno de los ensayos más interesantes involucró al Mercury Imaging X-ray Spectrometer (MIXS), un dispositivo diseñado para realizar observaciones mediante rayos X. Los científicos lo orientaron hacia la nebulosa del Cangrejo, los restos de una explosión estelar que fue observada desde la Tierra en el año 1054.

Emma Bunce, física de plasmas de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, y una de las principales científicas de BepiColombo, explicó que MIXS es el primer instrumento de imágenes de rayos X enviado en una misión interplanetaria.

La combinación de ambos vehículos permitirá investigar Mercurio desde perspectivas complementarias: mientras uno examinará sus características superficiales, el otro analizará el entorno magnético que lo rodea y su relación con la actividad solar.

Así, después de ocho años de viaje y con una compleja secuencia de maniobras todavía por delante, BepiColombo inaugura una nueva etapa en el estudio de uno de los planetas menos explorados del Sistema Solar. El desafío ahora será transformar esa larga travesía en conocimiento científico sobre el mundo que orbita más cerca del Sol.

cp