Triple crimen de Florencio Varela: arrestaron a un nuevo sospechoso en Perú

Este sábado en Lima, Perú, fue detenido Abel Josuel Taya Humpire, de 32 años, un ciudadano peruano acusado por el triple crimen de Florencio Varela. Fue capturado por agentes de la policía local en el distrito de Santa Anita mediante un trabajo coordinado con la Policía Federal Argentina (PFA).

El ahora detenido tenía un pedido de captura internacional pendiente emitido por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, en el marco de la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cometidos en septiembre de 2025.

La Policía Nacional de Perú confirmó la detención a través de su cuenta de X: "Fue detenido un ciudadano requerido por presunto homicidio agravado. Es investigado por su presunta participación en un triple homicidio y presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas".

Con respecto a Taya Humpire, los investigadores señalaron que el detenido habría participado, junto con otros integrantes de la organización narco, en los homicidios del triple crimen, el cual cobró relevancia en la opinión pública dada la saña de los asesinatos de las tres víctimas.

Encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela: “¡Te voy a volar el dedo!”

Celeste González Guerrero, una de las primeras detenidas en la causa por los crímenes, lo había señalado en su declaración como el supuesto custodio de Luis Valverde Rodríguez, conocido como "Papá", quien además es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano.

Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", se encuentra actualmente detenido en el Penal de Ezeiza y la Justicia lo señala como uno de los presuntos jefes de la estructura narco que es objeto de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela.

Se encontró un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

A más de un año del triple femicidio de Florencio Varela, los investigadores encontraron un video que registra las torturas a las que fueron sometidas las tres jóvenes antes de ser asesinadas. Una filmación, de 2 minutos y 39 segundos, permitió identificar a uno de los hombres que interrogó y amenazó a las jóvenes, además de aportar nuevos elementos sobre la participación de integrantes de la organización narcocriminal.

El material había sido compartido entre varios miembros de la banda a través de la aplicación Zangi, utilizada por organizaciones internacionales como el Tren de Aragua. Sin embargo, uno de ellos, el principal implicado en las imágenes, no borró el video, un desliz que permitió a la Justicia encontrarlo.

Lara Gutiérrez

La existencia de la grabación fue revelada por el sitio especializado en narcotráfico y crimen organizado Encripdata, que reconstruyó su contenido a partir de fuentes vinculadas con la investigación. Según pudo establecer ese medio, la víctima que aparece en el registro es Lara Gutiérrez, de 15 años .

En las imágenes se escucha a un hombre que amenaza a Lara y la interroga sobre el desfile de otras personas y el presunto robo de un cargamento de cocaína. "¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre! Te vas a ir viva, concha tu madre, pero vas a hablar", se escucha decir al agresor, identificado como Pablo Daniel Macalopu Cafferata, un peruano de 35 años, que actualmente está detenido.

AS / EM