Una explosión seguida de un incendio dejó un muerto y treinta heridos

Una persona fallecida, treinta heridos, siete de los cuales de gravedad, y dos personas desaparecidas, es el saldo que dejó la explosión y posterior incendio ocurrido ayer a la mañana en el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.

Los datos fueron revelados por la propia intendencia de Lanús, a través de sus redes sociales durante la tarde de ayer.

El siniestro se desencadenó a media mañana en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea –a pocos metros de la avenida Hipólito Yrigoyen–, en el marco de las obras de renovación de la red de gas que llevaba adelante una firma tercerizada por MetroGAS, Exgadet.

El estallido redujo a escombros un almacén y un local de ropa lindero y obligó a desplegar un megaoperativo de emergencia para evacuar de urgencia un jardín de infantes, un geriátrico y decenas de viviendas linderas.

De acuerdo con la reconstrucción oficial y el parte emitido por la empresa distribuidora, el episodio se originó cuando una máquina tunelera perforó accidentalmente un caño de media presión de la red de distribución, provocando una fuga masiva. Mientras las cuadrillas intentaban contener y reparar el escape en la vía pública, se produjo la violenta detonación por causas que aún son materia de peritaje.

Como consecuencia directa de la onda expansiva y el fuego posterior, también se vieron afectados fachadas de edificios linderos y obligó a la evacuación de los vecinos de la zona. En este mismo sentido, dos operarios que trabajaban en la zanja resultaron con lesiones de consideración.

Las llamas de la tragedia en Lanús.

Testimonios. La magnitud del estruendo generó escenas de pánico entre comerciantes, transeúntes y residentes de la zona, quienes compararon el impacto con la caída de un misil.

Walter, un vecino que tiene su propiedad a media cuadra del epicentro, presenció el momento exacto en que el fuego envolvió la esquina. “Allí había un almacén. Voló todo. Agarró un edificio. Fue una explosión como si fuera un misil. Justo lo vi”, relató el vecino, conmocionado por el estallido.

El vecino advirtió que las intervenciones en el subsuelo llevaban varias jornadas generando malestar e inquietud en el barrio: “Están rompiendo las calles, todas las calles, poniendo los medidores nuevos de gas”. En la misma línea se expresó Andrés, otro residente del lugar, quien describió el caos inmediato tras la detonación: “Parece que hubiera caído una bomba. Vi a un chico lastimado que estaba en shock. La cuadra quedó colapsada”.

Operativo. Ante la gravedad de los hechos, el Municipio de Lanús articuló un rápido despliegue junto a la Policía Bonaerense, Defensa Civil y siete cuarteles de bomberos de la región. El director de Defensa Civil municipal, Claudio Arale, confirmó en el lugar de los hechos el alcance del siniestro y detalló el estado de los afectados: “Perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión. Tenemos 20 heridos, de los cuales cinco son de gravedad y están siendo atendidos en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita”.

Sin embargo, y con el correr de las horas, la intendencia local informó que el número de heridos llegó a los 30, de los cuales siete se encontraban en estado de gravedad.

En el comunicado difundido a través de redes sociales, se informó que 13 heridos permanecen en observación, pero fuera de peligro, y que 10 que ya fueron dadas de alta. Aún se desconoce el paradero de 2 personas se encuentran desaparecidas.

Detenidos. La fiscal interviniente ordenó la detención de dos integrantes jerárquicos de MetroGAS que estaban en el lugar. La medida se conoció luego de que el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, denunciara la situación y advirtiera: “Seguramente hay una violación en los protocolos de emergencia. Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales”.

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Comunicado de MetroGAS

Durante la tarde de ayer, se conoció otro comunicado de la distribuidora. En el documento, firma señaló que “Personal de MetroGAS trabajaba esta tarde (por ayer) en el prensado del caño de media presión de gas afectado en la explosión, con el fin de cortar el flujo total del gas. Esta tarea demanda la realización de pozos en dos sectores extremos alejados del lugar del siniestro.

Una vez realizado el prensado de los dos extremos se podrá reducir y luego eliminar totalmente la fuga del gas, y de esa manera extinguir las llamas que actualmente están afectando en el frente de un comercio y una vivienda lindera.

De acuerdo a los registros de MetroGAS, la llamada de denuncia por la fuga ingresó a las 9.44 en las calles Iberlucea y Beltrán, localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

En ese lugar se estaban realizando trabajos de renovación de redes que están dentro del plan de inversión anual y que son programadas. Esos trabajos se llevan adelante sin la presencia de gas, es decir, recién son conectados a la red cuando la obra ya está en condiciones de ser habilitada”.