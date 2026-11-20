La Argentina empieza a definir una escena que tiene por protagonista a padre e hijo. El padre mira el precio de un medicamento antes de comprarlo. Su hijo, sentado en la misma mesa, calcula cuánto le falta para alquilar un departamento. El padre teme convertirse en una carga; el hijo, no poder dejar de ser hijo. Entre ambos, convierten la familia en una institución habitacional y de cuidados.

La incongruencia de este episodio frecuente es que quienes fueron educados para valerse por sí mismos necesitan ahora de aquellos a quienes enseñaron a valerse por ellos mismos.

En nuestro país, cada vez nacen menos niños y vivimos más. La tasa global de fecundidad cayó de 2,1 hijos por mujer en 2017 a 1,4 en 2022. Es decir, nacen menos personas que en el futuro deberán sostener una población cada vez más longeva.

En la sociedad tradicional, la secuencia era estudiar, trabajar, formar una familia, criar hijos y, después de décadas de aportes, jubilarse. El trabajo daba identidad y prometía autonomía. Pero, al parecer, ese pacto se ha debilitado.

La Argentina mantiene una de las coberturas previsionales más altas de la región. Cerca de nueve de cada diez personas en edad jubilatoria reciben una prestación. Pero la existencia de una prestación resuelve una parte del problema; su suficiencia, frente al costo de la vivienda, los alimentos, los medicamentos y los cuidados, es otra cuestión. Por lo tanto, el dilema es cuánto de la propia vida debe entregarse a cambio de conservar la autonomía.

Quien durante cuarenta años sostuvo una familia puede descubrir, al envejecer, que necesita ayuda para lo que siempre consideró responsabilidad propia.

Esta misma inquietud se extiende a los jóvenes: un relevamiento de 2026 del Centro de Investigaciones Sociales de UADE encontró que el 44% de los jóvenes vive con su madre o su padre; la casa familiar, pensada alguna vez como plataforma de lanzamiento, puede convertirse en una sala de espera. No es lo mismo elegir quedarse que no poder irse.

La emancipación tampoco está sujeta a la edad. Ser adulto exige ingresos suficientes, una vivienda accesible y un empleo relativamente estable. La libertad real necesita infraestructura.

La familia funciona como una red de seguridad. Es una institución extraordinaria porque convierte el afecto en solidaridad. Pero su límite, poco considerado por las políticas públicas, es que también necesita recursos. Cuando los padres pagan parte del alquiler de sus hijos y los hijos compran medicamentos para sus padres, la solidaridad intergeneracional empieza a operar. Y la desigualdad es que no todas las familias pueden ayudarse del mismo modo.

También debe pensarlo la institución educativa. La escuela y la universidad fueron construidas, en gran medida, sobre la cronología industrial: formación, trabajo, jubilación.

Pero la vida contemporánea, que se parece cada vez más a una red que a una escalera, plantea que se estudia después de trabajar, se cambia de profesión a los 40, se emprende a los 50, se trabaja después de jubilarse y se cuida a los padres mientras se cría a los hijos.

La educación no es preparación para la vida sino la vida misma, nos ha enseñado John Dewey. Si amamos lo suficiente al mundo como para asumir responsabilidad por él, educar ya no puede consistir solamente en preparar para un oficio, sino en preparar para una vida que tendrá varias etapas.

Tampoco deberíamos confundir jubilación con inutilidad. Una persona no deja de tener capacidades porque deja de cobrar un salario. Puede crear, cuidar, investigar, enseñar, emprender, participar y transmitir conocimientos. La experiencia acumulada durante décadas es un capital social que una sociedad inteligente no debería desechar.

La longevidad nos regaló años. La difícil tarea pendiente es conseguir que esos años no tengan que pagarse con la vida de otra generación.

Y que ese tiempo se convierta, para todos, en más vida.