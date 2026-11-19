La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este miércoles a Betina Erika Köpcke, esposa del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi, acusada de haber participado en la planificación de su fuga. El procedimiento, realizado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales en el barrio porteño de San Telmo, fue ordenado por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, María Servini, bajo la imputación de presunto favorecimiento de evasión.

La captura se concretó luego de que el análisis forense de un teléfono celular encontrado en una mochila negra, abandonada por el prófugo al momento de escapar, revelara que Köpcke tenía conocimiento previo y detallado del plan. Entre los archivos recuperados, los investigadores hallaron fotografías tomadas en octubre de 2025 donde se observa a la mujer de 77 años frente al portón del inmueble de la calle Bolívar por donde se produjo la huida, además de imágenes de las cuerdas ubicadas junto al balcón utilizado como vía de escape, registradas meses antes del episodio.

A partir de estas evidencias, la Justicia dispuso el allanamiento del domicilio de la imputada en San Telmo, donde se procedió a su arresto y al secuestro de material clave. Durante la requisa, los agentes incautaron un teléfono celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada a Bertulazzi y diversos recortes periodísticos sobre su evasión, elementos que ya fueron incorporados al expediente.

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Por disposición de la jueza Servini, Köpcke quedó alojada en carácter de incomunicada a la espera de ser trasladada a los tribunales para prestar declaración indagatoria. En paralelo, la causa continúa su curso con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de María Alejandra Mangano, para terminar de determinar todas las responsabilidades en la fuga.

Quién es Leonardo Bertulazzi y cómo fue su escape de película en San Telmo

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, es un exintegrante de la organización armada italiana Brigadas Rojas sobre quien pesa una condena definitiva de 27 años de prisión en Italia por delitos cometidos durante las décadas de 1970 y 1980, entre ellos asociación ilícita, tenencia y uso de armas de guerra, y su participación en el secuestro del empresario naval genovés Pietro Costa. Tras permanecer prófugo durante décadas y refugiarse en la Argentina, estatus que le fue revocado en 2024, su extradición hacia territorio europeo había quedado firme luego de ser avalada por la Corte Suprema en julio de 2025.

Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas de Italia | Crédito: Captura web

A la espera de que se concretara su traslado, el exmilitante cumplía arresto domiciliario en un departamento de un quinto piso ubicado en la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo, bajo custodia policial en la puerta y con monitoreo electrónico. Sin embargo, el pasado martes 10 de noviembre a las 6.01 de la mañana protagonizó una cinematográfica evasión: para engañar el sensor de la tobillera electrónica y evitar que disparara una alarma, se quitó el dispositivo y lo colocó dentro de un tubo junto con carne de cerdo y una almohadilla térmica para simular la temperatura corporal.

Tras neutralizar el rastreo, utilizó un arnés para descolgarse desde el quinto piso hasta el techo del inmueble y luego bajó unos cinco metros con una soga hacia un terreno baldío lindero, desde donde trepó un portón metálico para ganar la calle sin ser advertido por la consigna policial, según quedó registrado en una cámara de seguridad.

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Por la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan recapturarlo.

El historial de Bertulazzi: de las Brigadas Rojas en Italia al refugio en Buenos Aires

La trayectoria de Bertulazzi se remonta a la decada del 1970 en Italia, durante los denominados "años de plomo", etapa en la que integró Brigadas Rojas con un rol jerárquico en la columna genovesa. Por su accionar dentro del grupo, la Justicia italiana lo condenó en ausencia y en 1997 la Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Génova unificó sus penas en una sentencia firme de 27 años de prisión por delitos de asociación ilícita, tenencia y uso de armas de guerra, y secuestro.

Su condena principal estuvo ligada al secuestro del empresario naval genovés Pietro Costa, ocurrido en 1977 para financiar a la organización, aunque las investigaciones judiciales en Europa también lo vincularon con tareas logísticas en el operativo del secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro italiano Aldo Moro en 1978, uno de los crímenes políticos más resonantes de la historia contemporánea de ese país.

Tras abandonar Italia en octubre de 1980 y permanecer prófugo durante más de dos décadas, período en el que residió en distintos países de América Latina, ingresó a la Argentina en junio de 2002 junto a su esposa, Betina Erika Köpcke. Aunque fue arrestado brevemente en 2003 a raíz de un pedido de captura internacional, en aquel entonces se rechazó su extradición por haber sido juzgado en ausencia y, en octubre de 2004, el Estado argentino le concedió el estatus de refugiado político, lo que le permitió vivir durante veinte años en el barrio porteño de San Telmo y desempeñarse como lutier.

El giro en su situación judicial se produjo en agosto de 2024, cuando la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) le revocó esa condición tras una presentación conjunta de los ministerios de Seguridad, Justicia e Interior, lo que derivó en su detención y en la reactivación del reclamo italiano. Luego de que la Corte Suprema confirmara en julio de 2025 la procedencia de su extradición, la Cámara Federal de Casación Penal le había otorgado el beneficio del arresto domiciliario en su departamento de la calle Defensa en atención a su edad y estado de salud, instancia de la que finalmente logró evadirse el pasado 10 de noviembre.