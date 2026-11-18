Leonardo Bertulazzi , el exintegrante de la organización terrorista italiana Brigadas Rojas que escapó de su prisión domiciliaria en Monserrat, fue captado por una cámara de seguridad mientras compraba un piluso en un comercio de Martínez. La escena ocurrió pocas horas después de su fuga , el martes 10 de noviembre, y se convirtió en una de las principales pistas para reconstruir sus movimientos.

El hombre, de 74 años, ingresó poco después del mediodía a un local de indumentaria ubicado sobre la calle Alvear al 100. Allí pidió un gorro y conversó con los dos jóvenes que atendían el negocio. Su acento italiano llamó la atención de los vendedores, aunque no sospecharon de su identidad.

Así fue la increíble fuga Leonardo Bertulazzi exintegrante de las Brigadas Rojas

Según relataron los empleados, Bertulazzi se mostró sonriente y distendido, e incluso hizo algunos chistes. Cuando le preguntaron de dónde era, respondió que de Suiza, de una zona cercana a Italia. También dijo que venía de Capital y que vivía en San Telmo, aunque su departamento está ubicado en Monserrat.

Los vendedores le mostraron distintos modelos y el italiano se probó tres frente al espejo antes de elegir uno de color gris topo. El piluso costaba $21.000, pero estaba en oferta y terminó pagando $12.000. Abonó con un billete de $20.000 y dos de $1.000, recibió el regreso y salió del comercio con el gorro puesto.

"Fue un tipazo" , contó uno de los empleados. Antes de retirarse, Bertulazzi también reconoció una bolsa de tela en la que vestía ropa negra, similar a la que habría utilizado durante su fuga. Los investigadores buscan determinar si previamente había comprado una camisa celeste y un pantalón beige para cambiar su apariencia.

Leonardo Bertulazzi, exmiembro de las Brigadas Rojas de Italia | Crédito: Captura web

Después de abandonar el local, dobló hacia la izquierda y continuó por la calle Santa Fe. Las cámaras lo registraron caminando con el piluso recién estrenado.

La fuga y el engaño a la custodia.

La compra ocurrió pocas horas después de que Bertulazzi escapara de su departamento del quinto piso, en Monserrat. La fuga se produjo el martes 10 de noviembre, alrededor de las seis de la mañana, mientras la Ciudad de Buenos Aires amanecía con el feriado por la visita del papa León XIV.

Para salir, habría utilizado un arnés con el que descendió hasta un terreno baldío, desde donde trepó por un balcón y llegó a la calle. Antes, engañó a su custodia con un mecanismo casero: colocó la tobillera electrónica y un tensiómetro sobre un tubo de metal y un trozo de carne de cerdo para simular que el dispositivo permanecía en su pierna.

El Gobierno ofrece $20 millones para dar con Leonardo Bertulazzi, el exbrigadista italiano que burló la prisión domiciliaria

La fuga fue advertida recién cuando su esposa se despertó. Desde entonces, la Policía Federal Argentina e INTERPOL trabajan para localizarlo.

Las sospechas sobre una posible red de ayuda

Uno de los interrogantes de la investigación es cómo consiguió trasladarse desde Monserrat hasta Martínez. Los investigadores analizan si utilizaron una tarjeta SUBE de otra persona, tomaron un taxi y pagaron en efectivo o recibieron ayuda para pasar por los molinetes del ferrocarril Mitre.

En paralelo, el jueves pasado fueron detenidos en el paso fronterizo de Gualeguaychú, Entre Ríos, el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y su pareja, Ethel Villalta de Rodríguez, de nacionalidad salvadoreña. Ambos son sospechosos de haber colaborado con la logística previa a la fuga.

González Rodríguez ya estaba bajo investigación por su vínculo con Bertulazzi. Incluso, habría intentado distraer a los efectivos durante la detención del italiano, en agosto de 2024. También figura en los registros de visitas de la División Alcaldía del Anexo de Cavia, donde fue a verlo en distintas oportunidades.

La Policía también analiza los dispositivos electrónicos secuestrados a la pareja, mientras que el celular de Bertulazzi fue encontrado en el departamento del que escapó. Los investigadores creen que el prófugo se maneja exclusivamente con efectivo para evitar dejar rastros y que se habría llevado una importante suma de dinero.

Caso Bertulazzi: en RDI, su abogado denunció irregularidades en la extradición y cuestionó al gobierno de Milei

Bertulazzi cumplió una condena de 27 años por su participación en el secuestro del empresario genovés Piero Costa, ocurrido en 1977. Había sido detenido en agosto de 2024 y estaba próximo a ser extraditado a Italia. Su traslado estaba previsto para el jueves 12 de noviembre.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, explicó que el hombre había sufrido varios accidentes cerebrovasculares que afectaron su movilidad. "La decisión que tomó fue desesperada, prevaleció la libertad a su estado de salud", sostuvo.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, la compra del piluso en Martínez se convirtió en una de las pistas más llamativas para reconstruir qué hizo Bertulazzi después de escapar y quiénes pudieron haberlo ayudado a mantenerse prófugo.

PC