El fiscal Eduardo Taiano rechazó la reapertura de la causa $Libra y que la PIA asuma la investigación

El fiscal federal Eduardo Taiano se pronunció formalmente en contra de reabrir la denominada causa $Libra y rechazó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para asumir el rol de fiscalía investigadora y continuar con el trámite del expediente, que ya cuenta con sobreseimientos dictados en primera instancia.

Eduardo Taiano

La postura de Taiano responde a la presentación que había impulsado la PIA, organismo especializado en delitos de corrupción encabezado por Sergio Rodríguez, que intervino en el proceso tras ser convocada por organizaciones civiles como el CIPCE y el INECIP. La procuraduría había apelado el cierre de la pesquisa al considerar que se trató de una decisión prematura y sostuvo que aún restaban producir medidas de prueba clave, entre ellas peritajes sobre teléfonos celulares y exhortos internacionales.

Lo sagrado y lo profano

Sin embargo, en su nuevo dictamen, Taiano ratificó el criterio que sostuvo al momento de cerrarse la instrucción original y consideró que no corresponde retrotraer las actuaciones ni delegar la investigación en el organismo especializado, dejando firme su postura de mantener los sobreseimientos oportunamente resueltos.

Con la opinión del fiscal ya incorporada al expediente, la cual no tiene carácter vinculante, la definición sobre la reapertura de la causa quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien retomó el control del juzgado tras haber sido subrogado temporalmente por su par Daniel Rafecas durante una licencia.

En paralelo a esta discusión en primera instancia, el expediente mantiene otro frente abierto ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces deben resolver si hacen lugar al reclamo de los inversores damnificados para volver a ser tenidos como querellantes. En caso de que el máximo tribunal penal les restituya ese rol, las querellas quedarán habilitadas para impulsar por cuenta propia la revisión del archivo definitivo de la causa.

La coartada de Javier Milei en el caso $LIBRA

El núcleo de la coartada oficial del presidente Javier Milei en torno al escándalo por la criptomoneda $Libra giraba en torno a un argumento central: el mandatario sostuvo públicamente que su participación se limitó a replicar o difundir de buena fe un proyecto que "ya era público", desligándose de cualquier maniobra previa, diseño o complicidad en el lanzamiento del activo digital.

Causa $LIBRA

Sin embargo, esa línea defensiva comenzó a debilitarse a partir de los resultados arrojados por un nuevo informe técnico policial incorporado al expediente, el cual puso en crisis el relato de la Casa Rosada. Mientras el Gobierno intentaba instalar que Milei solo había compartido información sobre una moneda preexistente y de acceso abierto, las pericias demostraron que el activo no se encontraba enlistado en ninguna plataforma centralizada de compraventa al momento exacto en el que el jefe de Estado realizó su publicación en la red social X.

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A esta contradicción técnica se sumó el cruce con los testimonios y elementos recolectados en la investigación judicial, como los movimientos y registros vinculados al lobbista Mauricio Novelli y al creador del token, Hayden Davis, que ubicaban a distintos operadores en contacto directo con el entorno presidencial y ponían en duda la espontaneidad del mensaje inicial que disparó la operatoria.

De este modo, la coartada presidencial de haber realizado una difusión menor e inocente sobre un producto ya instalado en el mercado quedó fuertemente cuestionada por la evidencia informática, que dejó al descubierto que el tuit oficial funcionó en la práctica como el verdadero puntapié inicial de la maniobra financiera.

Contexto del inexplicable caso que salpicó a Javier Milei

El caso $Libra gira en torno al escándalo financiero desatado tras el lanzamiento y desplome de una criptomoneda impulsada públicamente en redes sociales, un episodio que salpicó de lleno al entorno presidencial y al propio mandatario Javier Milei. La polémica comenzó cuando el jefe de Estado difundió a través de su cuenta en la red social X un mensaje promocionando el criptoactivo, lo que generó que miles de pequeños inversores destinaran su dinero a comprar el token confiando en el aval implícito de la máxima autoridad del país.

Sin embargo, a los pocos minutos de su masiva repercusión, el valor del activo se derrumbó de manera estrepitosa en lo que los especialistas describieron como una clásica maniobra de manipulación de mercado, comúnmente conocida como esquema de "inflar y vaciar" (pump and dump). Esta caída abrupta provocó pérdidas millonarias para los ahorristas que habían comprado impulsados por la publicación oficial, desatando una ola de denuncias judiciales por presunta estafa, defraudación y negociaciones incompatibles con la función pública.

A raíz de las denuncias, la causa recayó en los tribunales federales de Comodoro Py, donde quedó bajo la órbita del juez Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano. Durante la instrucción, el eje central del expediente se centró en dilucidar el grado de participación y responsabilidad de los operadores políticos y privados vinculados al lanzamiento, entre ellos el lobbista Mauricio Novelli y el creador internacional del token, Hayden Davis, quienes habrían mantenido contactos con círculos cercanos al poder político para lograr la difusión presidencial.

En paralelo, el caso adquirió una fuerte tensión política e institucional debido a los intentos de la querella y de organismos especializados, como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por profundizar la investigación y evitar el cierre del expediente. Mientras la defensa oficial intentó instalar la coartada de que el Presidente solo se limitó a replicar de buena fe un proyecto que ya era de carácter público, los informes técnicos y peritajes policiales complicaron el escenario al demostrar que la criptomoneda no figuraba en ninguna plataforma formal al momento del tuit, dejando al descubierto que la publicación funcionó como el disparador real de la maniobra.