Maximiliano Ferraro, en RDI, apuntó contra el fiscal Taiano y advirtió por el futuro de la causa $LIBRA

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, cuestionó con dureza el avance de la causa $LIBRA y advirtió sobre el riesgo de que la investigación termine sin esclarecer las responsabilidades que, a su entender, todavía deben determinarse. En diálogo con Natalia Volosin en +Perfil, el legislador también apuntó contra la actuación del fiscal federal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Ferraro y la diputada Mónica Frade habían pedido ser aceptados como querellantes después de que otros inversores fueran apartados del expediente. Martínez de Giorgi rechazó el planteo al considerar que su condición de legisladores no acreditaba un perjuicio “directo, inmediato y personal”, por lo que la investigación quedó bajo el impulso de la fiscalía de Taiano.

Por qué la causa $Libra puede quedar en nada

Ferraro interpretó esas decisiones de manera crítica. “Cuando ves la causa $LIBRA, estás viendo cómo se va consagrando de a poco la impunidad”, sostuvo, y afirmó que todavía deben investigarse posibles delitos vinculados con el lanzamiento y la promoción del token, además de otras denuncias relacionadas con reuniones y supuestos pagos. Sus afirmaciones constituyen cuestionamientos políticos y judiciales del diputado y no hechos probados en el expediente.

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El legislador reservó sus mayores críticas para Taiano. “La actitud de Taiano es casi totalmente reprochable, y es una actitud vergonzosa”, afirmó al compararlo con fiscales que intervienen en otras investigaciones por presunta corrupción. También cuestionó que, según su evaluación, todavía no se hayan producido determinadas declaraciones testimoniales o indagatorias que considera necesarias. La causa continúa abierta y a la espera de distintas pericias, mientras los inversores apartados recurrieron ante la Cámara Federal de Casación para intentar regresar al expediente como querellantes.

Las críticas al juez Martínez de Giorgi

Ferraro también manifestó preocupación por la actuación de Martínez de Giorgi y mencionó la designación de Ana María Cristina Juan, esposa del magistrado, como jueza federal. “Esperemos que esto no incida en las decisiones del juez Martínez de Giorgi”, planteó.

Juan fue efectivamente designada en julio de 2026 como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham mediante un decreto del Poder Ejecutivo, después de obtener el acuerdo del Senado. Ese dato no acredita por sí mismo ninguna vinculación entre su nombramiento y las decisiones adoptadas por su esposo en $LIBRA.

Ferraro, sin embargo, insistió con su interpretación: “Estamos viendo cómo se va intentando consagrar impunidad con respecto a la causa $LIBRA”, y habló de lo que describió como posibles “devoluciones de favores”.

Las billeteras y el trabajo de la comisión investigadora

El diputado también reivindicó el trabajo realizado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Según relató, los legisladores entregaron a la fiscalía información sobre la trazabilidad de billeteras virtuales y movimientos que consideraron relevantes para seguir el recorrido de fondos vinculados con la operatoria.

Ferraro sostuvo que parte de esa información apuntaba a transferencias hacia “cuevas cripto” para convertir activos digitales en dinero físico. Durante la entrevista, Volosin recordó además coincidencias que habían detectado entre distintas transferencias y anotaciones obtenidas del teléfono de Mauricio Novelli, uno de los investigados.

La investigación judicial busca determinar, entre otras cuestiones, cómo se produjo el acercamiento entre el creador de $LIBRA, Hayden Davis, Milei y otros involucrados, además del recorrido de distintos pagos realizados alrededor del lanzamiento del activo.

"No le vamos a dar tregua ni al fiscal ni al juez"

Ante la posibilidad de que el expediente pueda cerrarse, Ferraro reconoció que existe “un riesgo cierto”, aunque aseguró que continuará impulsando medidas. “Nosotros no le vamos a dar tregua ni al fiscal ni al juez”, sostuvo, y diferenció la investigación sobre la presunta estafa de otras conductas que, según su posición, deberían analizarse respecto del Presidente y distintos funcionarios.

El diputado comparó finalmente el desempeño de Taiano con el del fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga el patrimonio de Manuel Adorni. Pollicita pidió recientemente nuevas medidas para verificar operaciones con criptomonedas y otros elementos utilizados por el exvocero presidencial para justificar parte de su patrimonio.

“Cuando uno ve a Pollicita y después ve a Taiano, la actitud de Taiano es vergonzosa”, insistió Ferraro. Sobre la investigación de $LIBRA, aseguró que junto con Frade continuará siguiendo el expediente y reclamando medidas ante la Procuración: “No vamos a darle tregua ni al fiscal”.