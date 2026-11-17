El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley advirtió que un eventual aumento en la dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podría presionar al alza sobre el tipo de cambio y obstaculizar el sendero de desinflación en la Argentina, incluso bajo la continuidad del actual esquema macroeconómico.

Morgan Stanley

En su último informe de perspectivas para América Latina, la entidad financiera señaló que los comicios nacionales de 2027 representarán la principal fuente de incertidumbre para la economía local, condicionando las decisiones de cobertura de los inversores y el margen de maniobra cambiaria del Gobierno.

Si bien el escenario base de Morgan Stanley proyecta una desaceleración sostenida del índice de precios, pasando del 30,8% interanual estimado para 2026 al 21,7% en 2027 y al 17,1% en 2028, los analistas subrayaron que el proceso será gradual y enfrentará interrupciones debido a la inercia inflacionaria y a los ajustes mensuales pendientes en las tarifas de los servicios públicos.

Proyecciones de PBI, dólar y tasas, y el riesgo de recesión si cambia el rumbo en 2027

Morgan Stanley publicó las claves de sus proyecciones macroeconómicas para la Argentina, donde advirtió que fortalecer las reservas internacionales de libre disponibilidad será indispensable para contener tensiones cambiarias en la previa electoral, al tiempo que alertó sobre un riesgo concreto de recesión y debilidad del peso si se produce un giro en el rumbo económico tras los comicios presidenciales de 2027.

Según el reporte de la entidad financiera, aunque el superávit comercial impulsado por el agro y la energía aportará divisas, los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y el Banco Central limitarán el margen de acumulación neta, por lo que recomendó recurrir a financiamiento multilateral o líneas contingentes para blindar el frente externo.

En materia de actividad económica, Stanley prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 1,3% en 2026, acelerará al 2,4% en 2027 y alcanzará el 3% en 2028. Esta expansión estará traccionada inicialmente por las exportaciones de hidrocarburos, el sector agropecuario y los proyectos enmarcados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que el consumo privado mostrará una recuperación más lenta, condicionada por la cautela de los bancos ante los niveles de morosidad.

Respecto al frente fiscal y monetario, el informe estima que el Gobierno sostendrá el equilibrio de las cuentas públicas, proyectando para 2027 un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,1%. En paralelo, calcula que la tasa nominal de referencia (TAMAR) cerrará 2026 en 22,8%, descenderá al 20% en 2027 y llegará al 15% en 2028, aunque advirtió que el sendero bajista podría enfrentar pausas restrictivas antes de las elecciones.

Finalmente, los analistas del banco alertaron sobre el escenario adverso: una combinación de tasas internacionales más altas junto con un eventual cambio en el rumbo de las políticas económicas después de 2027 derivaría en una fuerte debilidad del peso, un repunte de la inflación y de las tasas de interés, el estancamiento de la inversión y un riesgo directo de recesión.

El desafío del acceso al crédito y los vencimientos de deuda hacia 2027

De cara a los próximos meses y al año electoral, los analistas de Morgan Stanley y del mercado financiero internacional subrayan que el principal punto de atención para la economía argentina no pasa únicamente por mantener el equilibrio fiscal, sino por lograr una reducción sostenida del riesgo país que permita regresar a los mercados voluntarios de deuda internacional.

Según el diagnóstico de la banca de inversión, mientras el indicador elaborado por el JP Morgan se mantenga por encima de los 700 u 800 puntos básicos, el Tesoro enfrenta costos financieros prohibitivos para refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera, lo que obliga a utilizar reservas propias o a depender exclusivamente de desembolsos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o el BID.

A este frente externo se suma la dinámica del atraso cambiario y el esquema de bandas o flotación administrada en un contexto de dolarización preelectoral. De acuerdo con las proyecciones de la entidad estadounidense, en los años electorales argentinos suele producirse una caída en la demanda de pesos que absorbe gran parte del saldo comercial generado por el campo y Vaca Muerta. Si el Banco Central no logra acumular divisas de libre disponibilidad antes del segundo trimestre de 2027, el equipo económico podría verse forzado a elegir entre convalidar una mayor volatilidad del tipo de cambio, con su consecuente traslado a precios o endurecer nuevamente la tasa de interés en pesos, una medida que enfriaría el crédito bancario y frenaría la incipiente recuperación del consumo interno.

Por último, el informe de Morgan Stanley remarca que la velocidad de la recuperación económica hacia 2028 dependerá de que la expansión deje de concentrarse exclusivamente en sectores de capital intensivo, como la energía, la minería y el agro impulsados por el RIGI, y logre derramar hacia actividades intensivas en mano de obra, como la industria manufacturera, el comercio y la construcción. Para los inversores institucionales, la clave de gobernabilidad pasará por la capacidad del Ejecutivo para sostener las reformas estructurales en el Congreso durante un año atravesado por la campaña presidencial, sin comprometer el ancla fiscal que sostiene el programa actual.